Džeremi Dir (IFJ): Ignorisanjem napada na novinare u Srbiji se ohrabruju novi napadi

Zamenik generalnog sekretara Medjunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists – IFJ) Džeremi Dir (Jeremy Dear) izjavio je da se ignorisanjem slučajeva krivičnih dela protiv novinara u Srbiji ohrabruje još napada na njih.

„Samo zato što Srbija nije u tako lošoj situaciji kao što je Demokratska Republika Kongo ili Pakistan, ne znači da je situacija dobra. Nijedan slučaj krivičnog dela protiv novinara ne sme da ostane neistražen i nekažnjen“, rekao je Dir u intervjuu za agenciju Beta.

Komentarišući izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić iz jula ove godine, da se u Srbiji slučajevi napada na novinare brže rešavaju nego u Evropskoj uniji, Dir je kazao da bi voleo da vidi statistiku na kojoj je bazirana ta tvrdnja.

„Recimo, ima starijih slučajeva gde se ne može pronaći osoba koja je naredila ubistvo ili napad na novinara, ali u većini slučajeva nema ni podesne istrage kako bi se otkrilo ko stoji iza toga. Ne prihvatam taj argument da zemlja u kojoj je stanje lošije daje izgovor da se ne istraži svaki napad“, istakao je on.

Dir je naglasio da je nekažnjivost napada na novinare jedan od najvećih izazova kada je u pitanju bavljenje novinarstvom i ocenio da takva situacija dovodi do toga da novinari ne žele da pokrivaju odredjene teme i da podležu autocenzuri.

„Takva situacija ohrabruje one koji napadaju novinare, bilo da su kriminalci, policija ili političari jer za to što rade nema posledica“, dodao je on.

Dir je rekao da se u slučaju ubijene istraživačke novinarke sa Malte Dafne Karuane Galicije, mogla videti solidarnost medjunarodne novinarske zajednice koja se fokusirala na taj slučaj i dovela do napretka u istrazi.

„Novinarska zajednica mora da postane bolja u vršenju pritiska na nadležne da istraže slučajeva napada na novinare, ali i da zahteva da političari prestanu da stigmatizuju novinare nazivajući ih izdajnicima samo zato što su pisali nešto što predsednik, premijer ili ministri ne vole“, istakao je on.

Govoreći o medijskoj sceni u Srbiji, Dir je ocenio da je ona vrlo polarizovana i da se veliki broj novinara žali na lošu ekonomsku i društvenu poziciju kao i na onemogućavanje da profesionalno, nezavisno i etički rade svoj posao zbog uticija politike i komercijalnih interesa.

„Jedna od stvari koje je pandemija korona virusa pokazala jeste važnost novinarstva za pouzdano informisanje gradjana kako bi razumeli kompleksne medicinske informacije, ali je pokazala i koliko je prekaran položaj novinara“, naglasio je Dir.

On je dodao da je važno pronaći način na koji bi mediji mogli da održe svoju nezavisnost u pogledu finansiranja, a da zaposleni imaju dobre radne uslove kako bi obavljali svoj posao kako treba.

Dir je naglasio da IFJ ne želi da dodje u Srbiju i da govori šta novinari treba da rade, već želi da radi sa srpskim novinarima i da pokuša da unapredi njihov ekonomski, društveni i profesionalni status.

(Beta)

