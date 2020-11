EU za ponovno pokretanje veza sa SAD, nada se da će se uskoro sastati sa Bajdenom

Najviši zvaničnici Evropske unije (EU) pozvali su danas na ponovno pokretanje odnosa sa SAD pod novoizabranim predsednikom Džozefom Bajdenom (Joseph Biden), u pokušaju da se reše oštre podele u poslednje četiri godine oko trgovine, bezbednosti i borbe protiv klimatskih promena.

Očekuje se da će predsednik Evropskog saveta, Šarl Mišel (Charles Michel), uskoro pozvati Bajdena na onlajn sastanak, a zatim i na lični sastanak u Briselu, za koji još nije utvrdjen datum, rekao je neimenovani zvaničnik EU.

„Moramo da oživimo i obnovimo našu transatlantsku alijansu“, rekao je Mišel ambasadorima EU i da očekunje da će Bajdenova administracija usvojiti „smiren stil“.

„To će biti dobra stvar. Ali bez euforije. Ostanimo racionalni. SAD se menjaju, Evropa se ne menja“, rekao je Mišel.

Odnosi EU-SAD pogoršani su za vreme američkog predsednika Donalda Trampa. On je iznenadjivao i razočarao Evropu, čija je većina zemalja u sastavu NATO-a koji SAD predvode. Tramp je uvodio carine na izvoz EU i povukao SAD iz Pariskog sporazuma o klimi i sporazuma o iranskom nuklearnom sporazumi.

Neimenovani zvaničnik EU je rekao da će Mišel razgovarati s liderima EU o „ponovnom aktiviranju“ odnosa s Vašingtonom uoči sledećeg samita Unije 10. i 11. decembra.

Zvaničnik je rekao da će u fokusu biti pandemija koronavirusa, trgovina, bezbednost, spoljnih poslovi i multilateralizam.

S obzirom na ranije Bajdenove izjave, Evropljani se nadaju da bi SAD mogle da budu otvorenije za rad s medjunarodnim partnerima.

Zvaničnici EU su naveli da su njeni predstavnici, medju kojima potpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za trgovinu, već bio u kontaktu s Bajdenom i njegovim timom.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) je ocenila da bi EU trebalo da preuzme inicijativu za u predlaganju preuredjenja odnosa.

„Verujem da je vreme za novu transatlantsku agendu koja odgovara današnjem svetu“, rekla je ona i dodala da bi nova agenda trebalo da obuhvati sve, „od bezbednosti do održivosti, od tehnoloških pitanja do trgovine, od nivelisanja globalnih ekonomskih pitanja do jačanja globalnih institucija“.

(Beta)

