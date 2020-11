Evo koje mere je doneo beogradski Krizni štab

Gradski saobraćaj neće biti obustavljen, a produžava se vreme takozvanog špica kada će biti povećan broj vozila, odlučio je danas beogradski Krizni štab.

Mesto dosadašnjeg špica koji je trajao od 15 do 17 časova, kada je uključivan maksimalan broj vozila, ubuduće će biti produžen i trajaće od 15 do 20 časova.

Autobus će stajati na stanici

Prema odluci gradskog kriznog štaba u tom periodu će biti uključeno 236 vozila više od uobičajenog broja.

To praktično znači da će na ulicama u periodu od 15 do 20 časova biti 1.641 vozilo javnog gradskog prevoza.

Navodi koji su se pojavljivali u javnosti poput – da autobus ako u njemu bude preko 50 odsto popunjenosti, neće stati na stanici – nisu osnovani, navode u Gradu.

Inače za protekla dva dana u glavnom gradu sprovedena su 652 inspekcijska nadzora i izvršena kontrola ugostiteljskih, maloprodajnih objekata i tržnih centara.

U dva slučaja naređeno je da se isprazni lokal i donete su mere. U jednom slučaju komunalna milicija je zabranila rad u objektu u trajanju od 72 sata, napisano je šest prekršajnih naloga…

Od početka pojačanih kontrola izvršeno je 12.558 inspekcijskih nadzora.

Podsetimo, Vlada Srbije je u subotu na predlog Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, donela nove mere koje stupaju na snagu sutra u 18 časova. Ima ih ukupno 7, a među njima je skraćenje radnog vremena restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima do 18 časova, osim prodavnica, one će raditi do 21 čas.

