Evroliga: Prioritet završiti sezonu, moguća promena formata

BARSELONA – Bord košarkaške Evrolige na današnjoj video sednici zaključio je da je, usled pandemije korona virusa, prioritet završiti sezonu po aktuelnom formatu prateći preporuke zdravstvenih autoriteta i lokalnih vlasti.

Kako se navodi u saopštenju, takmičenja će se nastaviti u momentu kada to situacija bude dozvolila i kada budu postojali optimalni zdravstveni i sigurnosni uslovi za sve učesnike.

„Prioritet je da se ova sezona 2019/2020 završi po aktuelnom formatu, što znači da se odigra regularni deo kraja, zatim plej-of i Fajnal for. To bi verovatno značilo da bi se sve završilo iza predviđenog datuma u maju, sa time što bi frekventnost utakmica bila koncentrisanija, ako je to neophodno. Isti prioritet će se odnositi i na Evrokup“, naviodi se između ostalog u saopštenju.

U Evroligi gde učestvuje Crvena zvezda ostalo je da se odigra još šest kola i plej-of, dok u Evrokupu završnica od četvrtfinala, gde Partizan za rivala ima Uniks.

