Festival koreografskih minijatura od 14. oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Revijalni program Festivala koreografskih minijatura (FKM) u 25. izdanju će biti otvoren 14. i 15. oktobra premijernim izvođenjem predstava prošlogodišnjih dobitnica nagrada „Ohrabrenje“ Marije Obradović i Aleksandre Arizanović, na sceni Teatra „Vuk“ u Beogradu.

Umetnička manifestacija se realizuje u organizaciji Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), a osim navedenih datuma, i 19. oktobra u Kraljevačkom pozorištu, u okviru revijalnog programa FKM-a, predstaviće se ove dve mlade koreografkinje sa svojim jednočinkama.

Plesnu predstavu „Ever since my house burned down I see the moon more clearely“ potpisuje i izvodi Marija Obradović u režiji Jovana Stamatovića-Karića.

Aleksandra Arizanović je kreirala predstavu „Vrpca“ koju izvodi zajedno sa svojom majkom Jelicom Arizanović, a uz muziku Julije Petković, Nemanje Antonijevića i Vojina Todorovića.

FKM promoviše koreografsko savremeno stvaralaštvo u oblasti umetničke igre kao međunarodno takmičenje koreografa uz revijalne i prateće programe.

U adaptaciji formata festivala nastalim okolnostima usled pandemije, takmičarski program će biti izveden tokom decembra uživo ili virtuelno, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Ovom prilikom UBUS upućuje poziv domaćim i stranim koreografima da prijave svoje radove za takmičenje koreografa do 20. novembra.

Konkurs je otvoren za sve stilove umetničke igre i podrazumeva koreografska ostvarenja trajanja do 10 minuta.

U znak podrške domaćim koreografima i izvođačima u teško doba korona virusa, kada su umetnici ugroženi, direkcija festivala uvela je posebne uslove i finansijski stimulans za autore iz Srbije, kao i atraktivnu nagradu „Ohrabrenje“ koja podrazumeva podsticaj za realizaciju celovečernje predstave, koja se tradicionalno premijerno izvodi u okviru revijalnog programa narednog FKM-a.

Festival koreografskih minijatura se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja RS i Sekretarijata za kulturu.

(Tanjug)

