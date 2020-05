Figaro: Vučić koristi korona virus da bi ojačao svoj uticaj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nikada nije prestao da bude u kampanji, a upravljanje krizom korona virusa koristi da se predstavi kao „spasitelj“ nacije, preneo je francuski list Figaro.

U Srbiji su bile uvedene najradikalnije mere – vanredno stanje i policijski čas, i to bez konsultacije sa parlamentom, a Vučič je „nastavio svoju kampanju upravljanjem krizom predstavljajući se kao spasitelj nacije. Ta propaganda se koristila na konferencijima za novinare koje su bile gotovo svakodnevne“, ocenio je Figaro.

Francuski list je podsetio na Vučićevu izjavu datu 7. aprila da će, ako treba, sam ući u avion i ići po respiratore.

„Lična isporuka respiratora, telefonski pozivi pacijentima, izražavanje zahvalnosti sa suzama u očima kineskom ‘bratu’ ili ‘prijateljima’ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata … To predstavlja sastavni deo komunikacionog sistema koji je uveden od kada je on (Vučić) na vlasti – on je neprikosnoveni vodja, otac nacije. Njega konsultuju za sve i on odlučuje o svemu“, ocenio je akademik Dušan Teodorović, prenosi list.

Figaro dodaje da se Vučićev ton menjao od zabrinutosti ka pretnji. „Neće biti dovoljno mesta na grobljima ako se mere ne budu poštovale“, rekao je predsednik Srbije, kojeg citira francuski list i dodaje da su oni koji su se usudili da kažu da je u pitanju „zloupotreba vlasti i brutalna politička kampanja“ smenjeni kao pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara ili nisu mogli da dobiju dozvolu da otvore kovid bolnicu, što je slučaj u Šapcu.

Francuski list preneo je primer novinara koji su postavljali „suviše nezgodna pitanja“ na konferencijama za novinare, zbog čega su te konferencije bile bez novinara. Figaro je podsetio izmedju ostalog na slučaj pretnji novinarki nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević, kao i na privodjenje novinarke Ane Lalić iz Nove.rs, i Tatjane Lazarević iz KoSSeva, jedinog nezavisnog medija na severu Kosova.

U toj ugušenoj demokratiji, medjunarodna organizacija Fridom haus (Freedom House) u poslednjem izveštaju navodi da je u Srbiji „konstatni pad“ vladavine zakona.

Francuski list je preneo i buku koju gradjani prave uveče kako bi digli glas protiv diktature, ali i odgovor na tu buku paljenjem baklji i vredjanjem opozicije u organizaciji mladih bliskim fudbalskim navijačima koji su pod kotrolom vlasti.

Figaro dodaje da se nastavljaju koškanja izmedju opozicije i pripadnika snaga bezbednosti ispred Skupštine Srbije koja je nastavila rad 5. maja, a to može nagovestiti i neko eventualno nasilje, pogotovo što će izborna kampanja biti sve intenzivnija.

„Osećajući rastuće ogorčenje, predsednik Vučić je zakazao parlamentarne i lokalne izbore za 21. jun posle odlaganja zbog epidemije korona virusa, i u žurbi je poslednjih dana počeo sa ublažavanjem mera karantina“, naveo je francuski list.

