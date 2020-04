Florida: Kruzerima sa obolelima ipak dozvoljeno da pristanu

LONDON – Kruzerima na kojima se nalaze putnici zaraženi korona virusom dozvoljeno je da pristanu u luku na Floridi, prenosi Skaj njuz.

Kruzerima „Zandam“ i „Roterdam“ odobreno je da pristanu u Port Everglejds na Floridi nakon nekoliko dana pregovora sa lokalnim vlastima.

Četiri starije osobe preminule su na „Zandamu“, a najmanje dvoje od posledica infekcije korona virusom, izjavili su iz kompanije Karnival korporejšn (Carnival Corp.) u čijem se vlasništvu nalaze ovi kruzeri. Iz ove kompanije je potvrđeno i da je ranije u toku ove nedelje devet osoba sa kruzera testirano pozitivno na virus.

Iz kompanije Holand Amerika lajn (Holland America line) koja je operator krstarenja javljaju da će 45 putnika koji su zaraženi i koji pokazuju blage simptome bolesti ostati na kruzerima dok ne ozdrave, a 10 putnika će morati da bude prebačeno u bolnicu u Port Everglejdsu radi hitnog lečenja.

Putnici i osoblje koji ne pokazuju nikakve simptome bolesti biće prevezeni do aerodroma autobusima, ali im neće biti dozvoljeno da budu na terminalima do polaska aviona, već će odmah biti smešteni u njih. Transfer putnika obaviće se u skladu sa preporukama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Putnici će nositi maske i njihov kontakt sa drugim ljudima biće ograničen. Većina njih biće prebačena do svojih domova čarter letovima.

„Zandam“ i „Roterdam“ bili su tri nedelje na moru nakon što su vračeni iz luka Južne Amerike i za to vreme im nije im bilo dozvoljeno da pristanu u Sjedinjenim Državama.

Na „Zandamu“ se nalazi 442 putnika i 603 članova posade, dok je na „Roterdamu“ 808 putnika i 583 članova posade.

Putnici nisu napuštali kruzere od 14. marta, a od 22. marta nalaze se u samoizaciji u svojim kabinama.

(Tanjug)