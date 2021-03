Gak: Vrtići otvoreni, nigde nije ugrožen proces rada

BEOGRAD – Vrtići u Beogradu ostaju otvoreni i proces rada organizuje se uobičajeno u vreme epidemije korona virusa, poručio je danas sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

On je rekao za Tanjug da je trenutno 65 mališana zaraženo kovidom, kao i oko 300 zaposlenih, uz ocenu da je situacija u predškolskim ustanovama stabilna, te da se poštuju mere.

„Nemamo veliki broj zaražavanja u predškolskim ustanovama. Vrtići rade i nadam se da će tako ostati i u narednom periodu“, poručio je Gak.

Kaže da tokom epidemije nijedan vrtić nije morao da se zatvori zbog kovid infekcije, te istakao da Sekretarijat pažljivo prati uputstva Gradskog zavoda za javno zdravlje, kada se pojave pozitivni slučajevi na koronu.

„Nigde nije ugrožen proces rada. Po svim merama koje je doneo Gradski zavod za javno zdravlje smo postupali i nismo imali većih problema“, ukazao je Gak.

Dolaznost u vrtiće, zaključno sa jučerašnjim danom, iznosi oko 50 do 55 procenata, kaže Gak i dodaje da je Sekretarijat uvek spreman da reaguje ukoliko negde nije moguće organizovati proces rada.

Kaže i da zaštitne opreme ima dovoljno, kao i da su u toku pregovori da se sutra obezbedi dodatna oprema za sve zaposlene u predškolskim ustanovama, kao i dodatna sredstva za higijenu.

Navodi i da je Grad za dezinfekciju svih objekata u poslednjih godinu dana izdvojio 20 miliona dinara.

„Verujem da vrtići neće doći u situaciju da budu zatvoreni kao što su bili sredinom marta prošle godine“, ističe Gak.

On navodi i da se roditelji često obraćaju Sekretarijatu, te da prosvetna i sanitarna inspekcija kontroliše rad predškolskih ustanova.

„Istog momenta reagujemo na pritužbe građana i svaki takav slučaj ozbiljno shvatamo“, naglašava.

Međutim, ukazuje nije zadovoljan odzivom za vakcinaciju zaposlenih u predškolskim ustanovama.

„Svega 2.000 ljudi se do sada prijavilo. Ne mogu to da razumem, nemam nijedno opravdanje za to. Očekujem da će se situacija poboljšati. Imamo 9.000 zaposlenih na teritoriji Beograda i apelujem na sve da se vakcinišu“, poručuje Gak.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.