Gradijan: „No-vaxx“ Đoković i opasan pogled na svet

LONDON – Britanski list Gardijan ponovo se osvrnuo na izjavu najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića o vakcini protiv korona virusa.

U kolumni novinara Tumanija Karajola, pod naslovom „No-vaxx Đoković: Zašto njegov duhovni pogled na svet može imati opasnu stranu“, podseća se na Đokovićev razgovor sa Endijem Marijem u kom je govorio o svojim dnevnim rutinama, dan pre izjave o vakcini sa srpskim sportistima.

Gardijan u prvi plan stavlja Đokovićevu bezglutensku dijetu, koja mu je pomogla da postane bolji teniser, kao i uticaj trenera Pepea Imaza, koji je koristio „neobične“ metode i gotovo govorio o spiritualnim stvarima.

„Ocigledno je da je to uspelo u Đokovićevom slučaju. On je prvi teniser sveta, ima 21 meč bez poraza, a juri Nadala (19) i Federera (20) po broju grend slem titula. On ih ima 17. Verovatno će i uspeti u tome, ali njegova duhovnost treba da ostane lična – sve dok nije štetna“, piše Gardijan.

Uz podsećanje na razgovor sa srpskim sportistima, u kom je Đoković rekao da je protiv toga da vakcina bude obavezna, novinar Karajol navodi da je između „pronalaska utehe u duhovnosti“ i potencijalnog „projektovanja opasnih narativa“ takna linija.

Novinar Gardijana dodaje i da je Đokovićeva supruga Jelena širila viralni video o 5G mreži“.

„Pandemija korona virusa pokazala je koliko lične odluke univerzalno mnogu da utiču na mnogo ljudi. Đoković je jedan od najpoznatijih ljudi u Srbiji, a suprotstavljanje vakcinaciji nosi veliku opasnost“, navodi se uz posećanje da srpski teniser ideološki bio protiv operacije lakta, zbog cega se rastao sa trenerom Andreom Agasijem.

„Zvanična medicina je razlog zašto je bol nestala. Pet meseci kasnije je podigao Vimbldon, a već u novembru je bio prvi reket sveta. Na kraju, realnost je pobedila“, zakljucuje Gardijan.

(Tanjug)