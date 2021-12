Grenel: Blinken izabrao stranu, neće postići rezultat

VAŠINGTON – Bivši izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel smatra da državni sekretar SAD Entoni Blinken neće postići rezultate u dijalogu jer je, kako je naveo, već pokazao da je izabrao stranu i zato nema kredibilitet.

„Ja sam neko kome su aplaudirali i koga su kritikovale obe strane (Srbi i Albanci). Veoma sam zadovoljan napretkom koji smo postigli. Imam pristalice i klevetnike na obe strane“, rekao je Grenel za „Pavlovic today“.

Govoreći o Vašingtonskom sporazumu, Grenel je rekao da tačka, koja se odnosi na diverzifikaciju energije nije prijala ni Beogradu, ni Prištini i ocenio da Srbija treba da nastavi da se kreće putem diverzifikacije svoje energije, udaljavajući se od Rusije i Kine, “jer niko ne treba da se oslanja na jednu zemlju ili jedan oblik energije“.

Kazao je i da je osetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „na kraju bio veoma hrabar da to prepozna i da ide napred”.

Grenel je nedavno prisustvovao diplomatskoj večeri koju je za članove Kongresa priredio ambasador Srbije u SAD Marko Đurić, a na pitanje da li je zadovoljan trenutnim bilateralnim odnosima Srbije i SAD rekao je da nikad nije u potpunosti zadovoljan, prenosi Kosovo onlajn.

„Uvek želim da podignem lestvicu da uradim više“, poručio je on.

Naveo je i da se, nakon posete Beogradu i Prištini, vratio potpuno uveren da su “svi ljudi i političari gladni ekonomske normalizacije“.

Smatra i da je šokantno što mnogi Amerikanci ne shvataju da je Vašingtonskim sporazumom postignut napredak u odnosu na proteklih 20 godina, a otkrio je da je bivša prva dama SAD Melanija Tramp bila jedna od najvatrenijih pristalica postizanja ekonomskog sporazuma između Beograda i Prištine.

“Mi smo zaista u fundamentalno različitoj tački, drugačijem odnosu između Amerike i Kosova i Amerike i Srbije, Amerike i Albanije i sa balkanskim zemaljama uopšte. Važno je ne zaglaviti u prošlosti, već dozvoliti, rekao bih, ne samo pomirenje, već i preispitivanje onoga što se dešava”, kazao je Grenel.

Kako je naglasio, to je bila osnova njegovog i pristupa bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa dijalogu, koji je nazvao „kosovsko-srpskim zastojem“.

Istakao je da nevladine organizacije u Vašingtonu, takozvane „tink- tenk“ organizacije, “misle da su pametne”, ali je rekao da svi koji rade na pitanju dijaloga dve strane 20 godina nisu postigli napredak.

On je dodao da je primetio želju Beograda i Prištine da se napreduje u pregovorima o Sporazumu o ekonomskoj normalizaciji, da se otvore radna mesta za mlade, van bilo kakvih političkih razgovora i da se zato fokusirao na otvaranje granica za trgovinu.

„Jedan od najnovijih i najrevolucionarnijih delova sporazuma Srbije i Kosova bio je to što je američka administracija tokom 2021. godine mogla da zamrzne kampanje za priznavanje i oduzimanje priznanja zbog teritorijalnog sukoba i da se umesto toga fokusira na rast radnih mesta i otvaranje novih radnih mesta“, rekao je Grenel.

Naveo je i da je ponosan na deo sporazuma o avionskim letovima između Beograda i Prištine, koji nije zaživeo zbog pandemije korona virusa, a sada se, kako je rekao, ne pominje zbog administracije predsednika Džozefa Bajdena.

“Poslovna zajednica želi to. To je ono što im je potrebno kako bi krenuli napred u stvaranju radnih mesta i otvaranju novih industrija. To treba da bude prioritet“, poručio je Grenel.

Govoreći o najnovijim političkim dešavanjima Grenel je rekao da želi da bude „jasan u jednoj stvari“, da “Bajdenova administracija zaslužuje priznanje”.

“Neko iz Bajdenove administracije odlučio je, nakon što su pročitali četiri ekonomska sporazuma, da kaže: ‘Ovo je dobro’ i da to treba da bude deo američke politike koju Bajdenova administracija gura napred“, rekao je Grenel.

Otvaranje Međunarodne razvojne finansijske korporacije (DFC) u Srbiji, kako navodi, bilo je istorijsko, bilo je potrebno i bilo je nešto što bi američki političari svih stranaka trebalo da podrže, jer je to nešto što bi pomoglo u koordinaciji ekonomskih sporazuma i “udaljavanju od Rusije i Kine”.

„To je način da SAD ima bliži odnos sa regionom. Iz nekog razloga, Bajdenov tim nije pratio i nastavio tu politiku. To je sramotno. To ne pomaže Americi. Propuštaju priliku. Nadam se da će ljudi u Stejt departmentu to shvatiti u jednom trenutku”, poručio je Grenel.

Naveo je i da ne treba “glasati za radikalne politike koje izazivaju haos na granici“ i ne brinu o ekonomiji.

„Jedno je sigurno: bez obzira iz koje je stranke rođena, politika poput Sporazuma o ekonomskoj normalizaciji Srbije i Kosova je dobra. Ako bi Vašington mogao da ublaži privrženost i pogleda šta je zapravo dobro za SAD i narod Zapadnog Balkana, američki svetionik nade mogao bi da nastavi da obasjava svetlost na Srbiju i Kosovo, kao i na ostatak sveta“, zaključio je Grenel.

(Tanjug)

