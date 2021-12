Grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara zbog otkazanih letova

BEOGRAD – Avio-kompanije širom sveta otkazale su više od 4.500 letova tokom božićnog vikenda zbog manjka osoblja koje je zaraženo korona virusom, a zbog otkazanih letova za Dubai grupa turista iz Srbije ne može da se vrati iz Zanzibara

u Beograd.

Avio-agent Igor Vranješević objasnio je za RTS da su ljudi ostali u Zanzibaru zbog toga što je avio-kompanija „Flaj Dubai“ otkazala sve letove do 31. decembra, uključujući i let od Zanzibara do Dubaija.

AP Photo/David Zalubowski, ilustracija

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.