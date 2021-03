Helikopteri teraju ljude iz parka, kazne za sedenje na klupi (video)

Gradska uprava Dizeldorfa donela je odluku kojom se građanima na glavnim šetalištima u gradu i uz reku Rajnu zabranjuje zadržavanje na jednom mestu.

In #Düsseldorf herrscht in der Altstadt und am Rheinufer ein "#Verweilverbot" – Freitag (15 – 1 Uhr), Samstag/Sonntag (10 – 1 Uhr). Das Ordnungsamt wies am Nachmittag per Lautsprecher auf das Verbot hin. pic.twitter.com/TMqxV0MFUW

— infozentrale (@infozentrale) February 27, 2021