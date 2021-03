Hoće li zaživeti novi vid turizma u Srbiji

Srbija ima potencijal da se bavi „vakcinacijskim turizmom“, koji podrazumeva da turističke agencije vakcinaciju nude u okviru svojih putnih aranžmana, što je slučaj u pojedinim zemljama, poput Indije. Dok neki pokušavaju da imunizaciju „navedu na svoju vodenicu“, EU uvodi sertifikat o vakcinaciji, koji bi turistima mogao da zada – glavobolje.

U pojedinim zemljama sveta, poput nekih država u SAD-u i Indije, počeo je da cveta „vakcinacijski turizam“.

Recimo, na Floridi se vakcina nudi besplatno i bezuslovno osobama starijim od 65 godina, zbog čega su Amerikanci iz drugih država i bogati stranci putovali u tu zemlju samo da bi se vakcinisali. Na taj način je gotovo 50.000 doza dato turistima i Amerikancima s boravištem u drugom mestu, pa su lokalne vlasti zatražile da se bolje kontroliše odakle pacijenti dolaze.

U Indiji je nekoliko organizatora turističkih tura napravilo aranžmane za turiste iz SAD-a, Rusije ili Ujedinjenog Kraljevstva, koji uključuju avionske karte, smeštaj, obilazak i vakcinaciju. Agencije nude i mogućnost boravka na lokaciji da bi se primila i druga doza, kao i mogućnost dvostrukog putovanja.

S obzirom da Srbija nabavlja vakcine od četiri različita proizvođača i da bi uskoro mogla da počne i da pakuje i proizvodi rusku vakcinu „Sputnjik Ve“ (Sputnik V), nameće se pitanje – da li bi i naša zemlja mogla da se oproba u „vakcinacijskom turizmu“?

Srbija i „vakcinacijski turizam“

Direktor JUTA-e Aleksandar Seničić kaže za Sputnjik da bi Srbija mogla da se bavi „vakcinacijskim turizmom“, ali da to zahteva ispunjavanje pojedinih preduslova.

„Najvažniji je da se s državom uspostavi kriterijum – kako bi mogle da budu obezbeđene vakcine? Morali bismo da vidimo da li postoji i koji bi to kontigent bio i da onda, eventualno, nudimo to, ali o tome, za sada, niko ne razmišlja, koliko ja znam“, kaže Seničić.

On smatra da bi za turizam mogle da se izdvoje vakcine koje preostanu od masovne vakcinacije.

„Kada se ovde obavi masovna vakcinacija i ostane nam višak vakcina, da se na tu temu razmišlja. Da se odredi jedan kontingent koji bi bio za tu vrstu turizma i da na taj način to rešimo. Sve ostalo bi bilo u sivoj zoni i ne bi bilo dobro“, napominje Seničić.

Turistički radnik i novinar Radmilo Bumber smatra da bi Srbija mogla da se upusti u „vakcinacijski turizam“ i pre završetka masovne vakcinacije, pre svega zbog dogovora o punjenju ruske vakcine u Institutu „Torlak“.

„Ako budemo imali dovoljno vakcina i ’Torlak‘ počne da puni, zašto da čekamo to vreme? Treba to učiniti što pre, jer taj deo turizma će biti ’ad hok‘, sada, pa ko zna kada, jer će i ostale države kasnije imati vakcinu i tog turizma neće biti. Po meni je najbitnija ’zelena grana‘, a to su republike koje su bile u bivšoj Jugoslaviji. To je više od 20 miliona stanovnika. Svi oni, u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Makedoniji, nemaju dovoljno vakcina, tako da je to jedna lepa priča, da oni dođu do nas i da se napravi jedna nova vrsta turizma“, mišljenja je Bumber.

EU uvodi sertifikat o vakcinaciji

Dok se pojedine zemlje već bave „vakcinacijskim turizmom“, EU je postigla načelni dogovor o uvođenju sertifikata o vakcinaciji, bez kog ulazak u EU, navodno, neće biti moguć. Detalji projekta biće predstavljeni za tri meseca, ali već sada su se pojavila mnoga pitanja vezana za njegovu realizaciju.

Seničić, ipak, objašnjava da građani sertifikat o vakcinaciji dobijaju i sada, nakon primanja vakcine, i tvrdi da posedovanje tog dokumenta neće biti jedini način za ulazak u EU.

„Taj koji se vakcinisao i revakcinisao i ima potvrdu biće privilegovan, u smislu da mu za putovanje verovatno neće trebati ništa drugo. Oni koji nisu vakcinisani i ne žele da to učine, imaće neku alternativu. Svaka zemlja će da odluči šta će tražiti, da li karantin, PCR ili antigenski test, šta god. Alternativa za putovanje će svakako postojati, sve dok pandemija ne padne na nivo koji više nije tako strašan. Malo me čudi kad ljudi kažu da je to diskriminacija. Pa, i sada imamo jednu vrstu diskriminacije. Trenutno ne možete nigde da otputujete, ako nemate urađen PCR test“, napominje Seničić.

S druge strane, Bumber je mišljenja da će uvođenje sertifikata o vakcinaciji napraviti pometnju među turistima, zbog toga što je pitanje koje vakcine će dobiti „zeleno svetlo“ u EU.

„Sad dolazi do toga da li će Zapad da prihvati rusku i kinesku vakcinu? Da li će iko ko je primio jednu od te dve vakcine biti na taj način diskriminisan? Neko rešenje mora da se pronađe. Ja se sećam kad su bile velike boginje. Svi mi koji smo bili vakcinisani dobili smo potvrdu o tome. S njom smo ulazili i izlazili iz Beograda, koji je bio okružen puktovima za kontrolu ulaska i izlaska. Nešto slično bi trebalo napraviti“, zaključuje Bumber.

U januaru ove godine, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša kazao je za RTS da se ta organizacija protivi uvođenju kovid pasoša, jer bi se time napravile razlike između ljudi, što, kako je rekao, nije prihvatljivo.

