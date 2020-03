Hrvatska usvojila paket podrške privredi od 3,9 mlrd evra

ZAGREB – Hrvatski sabor prihvatio je vladin paket mera vredan gotovo 30 milijardi kuna (3,9 milijardi evra) za pomoć privredi pogođenoj epidemijom koronavirusa.

Paket sadrži 63 mere čiji je glavni cilj očuvanje radnih mesta i isplate plata, izvestila je agencija Hina.

Tim merama će se omogućiti preduzetnicima i građanima pogođenima koronavirusom odgoda plaćanja javnih dažbinja, kao što su porezi na dohodak i na dobit, i doprinosi.

Plaćanja će se odgoditi na tri meseca, s mogućnošću produžjenja na još tri. Nakon toga biće omogućena otplata tih digova na rate bez kamata na rok od 24 meseca.

Država će lokalnim jedinicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom penzionom fondu dati beskamatni zajam do visine iznosa koji su izgubili.

Odgodiće se plaćanja turističke članarine za privredne subjekte i privatne iznajmljivače, kao i plaćanja turističke takse za privatne iznajmljivače (paušal).

Ministarstvo saobraćaja će privremeno obustaviti naplatu naknade za dozvole za vanredni prevoz na državnim putevima u periodu do 1. juna 2020., kao i privremenu odgodu sezonskog povećanja putarine za 10 posto za vozila IA, I i II grupe od 15. juna do 15. septembra. Takođe, produžiće sezonski „zimski“ ENC popust (koji prestaje 31. marta) do 1. juna.

Država će u sektorima pogođenim epidemijom podržati očuvanje radnih mesta tako što će, u visini minimalne plate, pomoći svakog zaposlenog koji bi ostao bez posla. Privremeno se suspenduju mere za samozapošljavanje i zapošljavanje, a sredstva za njih se prenamenjuju za zadržavanje postojeće zaposlenosti.

(Tanjug)