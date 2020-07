Hrvatski epidemiolog objašnjava kako usporiti širenje korone

Poznati hrvatski epidemiolog Bernard Kaić objasnio je da iako bi ponovno uvođenje strogih mera izolacije jedino uništilo virus, tu meru je zbog ekonomije nemoguće sprovesti, ali da se zabrana okupljanja, nošenje maski, fizička distanca i pranje ruku može praktikovati i da će se virus tako usporiti.

On je u emisiji na N1 objasnio da li će se Hrvatska naći u situaciji s koronavirusom u kakvoj je sad Srbija, koja je važnost vakcine za spašavanje zdravstvenog sistema od kolapsa, kao i kolika je važnost držanja distance i nošenja maski, ali i kako je 2,3 odsto testiranih bilo u kontaktu s virusom.

Kaić smatra i da je sticanje kolektivnog imuniteta besmisleno i zalaže se za obvezu nošenja maski na javnim mestima.

Virus ne posustaje

“To bi značilo da na jednog prepoznatog obolelog imamo 30 neprepoznatih, stoga se dovodi u pitanje smisao prebrojavanja obolelih, pa je upitan i smisao pronalaska kontakata”, rekao je Kaić. Dodao je kako je zabrinut, jer virus očigledno ne posustaje s toplim vremenom kako smo se svi nadali.

“Broj obolelih raste, a mislim da je širenje virusa nemoguće zaustaviti bez jako strogih mera kakve smo imali u martu i aprilu i sigurno je da će nastaviti da se širi. Ako bude veliki broj zaraženih, biće i veliki broj onih s ozbiljnijim simptomima i umrlih. Dodatni razlog zašto je sad manje hospitalizovanih je taj što smo u početku praktično sve obolele hospitalizovali, ali smo s vremenom uvideli da je to nepotrebno. Ima težih i ozbiljnijih bolesti od kojih se više umire, ali pošto je potrebno ozbiljno angažovati zdravstveni sistem, može se reći da je ovo za njih najveća pošast” rekao je Bernard Kaić.

U 10 dana smo imali 706 obolelih, a pre tri meseca u 10 dana imali smo 684 obolela. Koja je razlika?

“Ništa nije različito, sve je potpuno isto, samo što smo se tad nadali da bi se to moglo zaustaviti. Tad je tek krenuo talas i postojala je nada da bi se uz jako stroge mere moglo zaustaviti njegovo širenje. Ali po svemu sudeći, neće se ovo moći tako zaustaviti. Virus se ne može zaustaviti bez strogih mera, ali ne bih preporučio opet stroge mere. Ako se svi zatvorimo na mesec dana, transmisija virusa bi se zaustavila, ali uz ogromne štete. Stradala je i ekonomija i zdravlje ljudi, pogotovo psihičko. To se može opet desiti, ali opet kad sve otvorimo, opet ćemo imati obolele. Treba naći najbolji mogući način da se drži pod kontrolom ” izjavio je Kaić.

Uvesti maske na javnim mestima

Dodaje kako bi, što se njega tiče, trebalo uvesti maske na javnim mestima.

“Uveo bih obavezu nošenja maske na javnim mestima. Uveo bih obavezu i fizičke distance, koja očigledno ne postoji. Smanjio bih dozvoljeni broj ljudi u zatvorenim prostorima. Sva mesta na kojima se ne može održavati fizička distanca, poput noćnih klubova i svadbi, to bih smanjio. Izgleda da je smanjenje skupova jedini način da se okupljanja ograniče. Ako bi se sve pustilo, kad bi se ljudi ponašali kao pre korone, brzo bismo imali na hiljade obolelih i na stotine po bolnicama” izjavio je Kaić i dodao da je trenutak za ograničavanje skupova bio pre dve nedelje.

“Pitanje je da li je u toj meri trebalo popuštati s merama. Ako se želi usporiti širenje virusa, mere treba pooštriti, no odluka se može doneti i da se to ne uradi. Mi smo sad dosegli maksimum i ako bude više obolelih, moraćemo prestati da pratimo kontakte. Kad smo imali izolaciju, bilo je 2000 obolelih, mnogo više je bilo asimptomatskih” rekao je Kaić.

On je naglasio važnost pridržavanja mera.

“Važno je da se svi pridržavaju mera kojima se sprečava širenje virusa. Mi znamo da je više ljudi nego što je detektovano bilo zaraženo, ali stroge su mere dovele do toga da se virus nije širio. Jasno je da ne možemo ostati kod kuće kao u martu, ali ljudi treba da se pridržavaju mera za smanjenje rizika. Fizička distanca, maske i pranje ruku – oko toga se i dalje svi slažu. Druge mere, poput smanjenje okupljanja, su ono oko čega postoje razilaženja. Znamo da je mnogo više ljudi bilo zaraženo nego što smo ih mi detektovali, ali stroge mere su rezultirale time da oni nisu prenosili bolest. Zato se ljudi moraju pridržavati mera u svakodnevnom životu i na javnim okupljanjima” rekao je za N1.

Sticanje kolektivnog imuniteta nema smisla

Kaže i kako su završili testiranja uzetih uzoraka te da podaci pokazuju da je oko 2,3 odsto ljudi bilo u kontaktu s virusom.

“Koliko je ljudi bilo u kontaktu s virusom, je li to 1-3 odsto – to nije važan podatak, jer su to mali podaci, 2,3 odsto osoba koje smo testirali bilo je u kontaktu s virusom, što bi bilo 80.000-90.000 ljudi. To bi značilo da na jednog prepoznatog obolelog imamo 30 neprepoznatih, stoga se dovodi u pitanje smisao prebrojavanja obolelih, pa je upitan i smisao pronalaska kontakata. Sticanje kolektivnog imuniteta nema smisla, s obzirom na to da imamo 30 neprepoznatih. Mere za usporavanje imaju smisla, jer ako ćemo imati u tri meseca umesto 80.000 zaraženih 500 hiljada zaraženih, imaćemo i više umrlih i više hospitalizovanih. Treba činiti sve što se može da se širenje virusa uspori. Nema dokaza da se promenila klinička slika obolelih” zaključio je Kaić.

(Jutarnji list, N1)

