Influenserka zgrozila javnost pokretanjem odvratnog „korona izazova“ (video)

Influenserka Ava Luis objavila je video na kojem liže dasku WC šolje u avionu u vreme dok ceo svet strahuje od pandemije koronavirusa i svi upozoravaju na važnost higijene.

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw… pic.twitter.com/w1XwVRZd87

— Cash ✌🏾HYPE (@CashNastyGaming) March 15, 2020