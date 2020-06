Ipak na more! Gde će Srbi da letuju ove godine?

Epidemija koronavirusa popušta, mere se ublažavaju, pa letovanje ove godine za Srbe više ne deluje toliko nerealno. Mnoge zemlje se već dovijaju i smišljaju razne načine kako da privuku turiste.

Grčka plaća karantinski smeštaj za sve turiste koji tamo obole od virusa korona. Sardinija će subvencijama pokriti jedan deo putnih troškova. Bugarska nudi besplatne suncobrane i ležaljke. To su samo neki od načina na koje zemlje pokušavaju da privuku turiste i spase sezonu.

U koje zemlje će Srbi na letovanje

Iz turističke agencije „Kontiki“ rekli su nam da su najatraktivnije destinacije na našem tržištu za predstojeću sezonu Grčka i Turska, a sličnu situaciju predočili su nam i u turističkoj agenciji „Argus turs“, koja na tu listu dodaje Egipat, Bugarsku i Maltu.

Prema direktoru „Jute“ Aleksandru Seničiću, izvesno je da će se putovanja u Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Grčku, koja od 15. juna neće imati nikakva ograničenja za srpske turiste, realizovati krajem ovog meseca.

On je dodao da se trenutno čekaju protokoli za Crnu Goru, Egipat, Italiju, Španiju i Tursku, za koju veruje da će krajem meseca ukinuti testiranje i karantin za turiste.

Šta da očekujemo?

„Nas jako zanimaju protokoli za boravak u hotelima, s obzirom da tu postoji mogućnost restrikcija nekih kapaciteta hotela. U tom slučaju, teško da možemo da pričamo o nekim posebnim pogodnostima za putnike. Ne verujem da će biti sniženja, jer će troškovi značajno porasti, a kapacitet će biti manji“, istakao je Seničić za Sputnjik i dodao da ne očekuje poskupljenja.

Kako je rekao, hotelijeri i vlasnici apartmana u Grčkoj nemaju nikakav model da spuste cene, jer su im troškovi značajno porasli zbog novih regulativa, prema kojima su obavezni da redovno dezinfikuju sobe, angažuju ljude za čišćenje i održavanje prostora i sklope ugovor sa lekarom. Ipak, on kaže da postoji mogućnost da se situacija u narednih desetak dana promeni.

S druge strane, iz „Kontikija“ su nam rekli da su hotelijeri u Grčkoj već počeli da daju popuste i specijalne ponude, a tzv. rani bukinzi, koji se inače završavaju do kraja aprila, produženi su ili do kraja juna ili do kraja sezone. Popusti na njih iznose od 20 do 30 odsto.

„Sigurno je da će ’Kontiki travel‘ u narednom periodu ponuditi stimulativnije cene, kako bi što brže pokrenula ceo točak i što veći ljudi krenuo da putuje“, istakao je Andrej Todorović iz „Kontikija“.

Iako ovog leta ponuda neće biti bogata kao prethodnih, iz te agencije su nam predočili da će za Grčku će biti pripremljeni aranžmani za severni deo Halkidikija i najpopularnija ostrva, poput Skijatosa, Rodosa, Krita i Krfa, a nadaju se da će ove godine imati i putnike za zapadnu i južnu Tursku, odnosno letovališta poput Bodruma, Kušadasija, Antalije, Alanje i Kemera, gde se, prema njima, takođe spremaju razne povoljnosti.

„Turci nude brojne pogodnosti, počev od snižavanja cena, pa sve do povoljnosti za porodice sa decom. Na primer, nude da dvoje dece do 16 godina besplatno borave u hotelu. Daju i razne stimulativne programe za sobnu uslugu, „ol inkluziv“, ležaljke, suncobrane i sve ostale pogodnosti koje gost može da koristi u hotelu“, rekao je Todorović.

Besplatno otkazivanje putovanja

Iz „Kontikija“ napominju da mnogi hoteli u Srbiji i na drugim destinacijama sada omogućavaju putnicima da besplatno otkažu putovanje čak i samo nekoliko dana pre polaska na put, ukoliko se plaše, bolesni su ili imaju neki drugi opravdani razlog.

U toj agenciji ističu i da za letovanje pregovaraju čak i sa Majorkom, da su za tu destinaciju komentari hotelijera i turista povoljni, kao i da za to odredište očekuju brojne pogodnosti.

Kako su nam iz „Argus tursa“ rekli, oni uveliko pripremaju posebne ponude za ovo leto, u koje će u uvrstiti sve što bude na raspolaganju, a za putnike može da bude primamljivo.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.