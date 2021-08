Ivanuša: Najbolja zaštita od korona virusa je vakcinacija

BEOGRAD – Šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Beogradu dr Marjan Ivanuša, ukazao je da je najbolja zaštita od korona virusa vakcinacija, naglasivši da niko sa sigurnošću ne može da potvrdi da je moguće u potpunosrti iskoreniti ovaj virus.

„Očekujemo da ćemo uspeti da virus stavimo pod kontrolu vakcinacijom ljudi širom sveta jer je to najbezbedniji načina da steknemo imunitet i da se zaštitimo. Nadamo se da će do kraja ove godine biti vakcinisano 40 odsto svetske populacije, a do kraja iduće 70 odsto“, izjavio je Ivanuša.

(Tanjug)

