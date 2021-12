Iz Melburna stigao odgovor na izjavu Srđana Đokovića da je Novak ucenjen

Novak Đoković se trenutno nalazi u Madridu, gde sa Srbijom igra Dejvis kup, a njegov otac Srđan je u žiži australijske javnosti zbog nedavnog govora o nastupu Noleta na Australijan openu.

Podsetimo, gostujući na TV Prva, otac najboljeg tenisera današnjice je istakao da smatra ucenom to što njegov sin može da brani titulu na prvom grend slemu u sezoni samo ako je vakcinisan.

Australijske vlasti su, podsetimo, donele odluku da samo oni koji su dvaput vakcinisani protiv SARS-CoV-2 tipa koronavirusa mogu da uđu u tu zemlju, što znači da nevakcinisani ne mogu da igraju na Australijan openu, pa makar to značilo i da Novak neće braniti tri uzastopne titule koje je tamo osvojio.

Đoković i dalje ne otkriva da li je vakcinisan ili ne, a sledeće reči njegovog oca izazvale su reakciju iz australijske države Viktorija, u kojoj je Melburn, grad u kome se održava pomenuti grend slem:

– E, ovako. Što se tiče tih vakcina i nevakcina, lično je pravo svakoga da odluči. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu. Svako ima pravo da odlučuje hoće li se ponašati po ovom ili onom pravilu. Da li je Novak vakcinisan ili ne, to je njegovo lično pravo, Da li će on objaviti ili ne… ja mislim da neće, jer je to njegova lična oduka – rekao je Srđan Đoković, a tome je dodao i da porodica nema informaciju da li je Novak vakcinisan:

– Ni ja, kao njegov otac, ne znam tu informaciju, a i da je znam ne bih podelio sa vama jer je to njegova lična odluka. Novak ima 34 godine i ima pravo da odlučuje o sebi i svom životu kako želi – otkrio je on.

Dotakao se i izjava premijera Australije.

– Što se tiče odlaska u Australiju, bilo je neprijatno poslednjih nekoliko nedelja sa raznim saopštenjima raznih vlastodržaca u pokrajini gde se nalazi Melburn i raznih drugih ljudi koji su sebi dali za pravo da devetostrukog pobednika Australijan opena prozivaju ničim izazvano. Da li će otići tamo ili neće, zavisi od toga da li će se oni opredeliti da žele da im devetostruki pobednik dođe tamo. Naravno da on to želi jer je sportista i jer tamo ima strašno mnogo naših ljudi, iseljenika koji jedva čekaju da on dođe i da ga vide. I mi bismo to želeli i voleli apsolutno više od svega, kao i naš sin – dodao je Srđan Đoković.

Na kraju je rekao da ne veruje da će Australija videti Novaka pod ovakvim uslovima.

– Da li će se to desiti? Pod ovim ucenama, na ovaj način sprovedeno, verovatno neće. Ja to ne bih uradio, a on je moj sin. A vi zaključite sami – istakao je Novakov otac.

Na te reči reagovao je ministar sporta australijske države Viktorija Martin Pakula, koji je oštro odbacio tvrdnju da je Novak Đoković ucenjen.

– Ako ste strani teniser, ili neki drugi sportista, onda se radi o odgovornosti koju imate prema okruženju u koje stižete, i u koje ste dobrodošli. Zato i tražimo od gostujućih teniskih zvezda da se podvrgnu istim onim stvarima kao i žitelji Viktorije. Nije to nikakva ucena, već hoćemo da se pobrinemo da je zajednica države Viktorija zaštićena. Želim da bude jasno da se stvarno nadam da će Novak Đoković da se vakciniše i igra na Australijan openu, ali ako odbije, to je onda njegova stvar – istakao je Pakula, a prenose „Novosti“.

