Jakop: Smrt petorice vojnika nema veze sa službom

ZAGREB – Za nešto više od mesec dana u Hrvatskoj je pronađeno pet mrtvih vojnika van službe, a državni sekretar u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop tvrdi da nijedna ta smrt nema veze sa službom.

Bez preciziranja uzroka smrti petorice vojnika, čija tela su pronađena na različim mestima i van kasarni, Jakop govori o preventivi.

Alarmirali su, kaže, komandne strukture i vojne psihologe da se analiziraju eventualni uzroci i povezanosti slučajeva kako bi se moglo u budućnosti preventivno delovati.

MORH, naveo je, prati takve događaje, radi na preventivnom delovanju i sprečavanju da se to ne događa u sistemu.

„Nažalost, MORH i Oružane snage nisu izuzeti iz društva, a neki podaci govore da je u 2020. od suicida umrlo 566 osoba, to je 14 na 100.000. MORH je ispod tog proseka, ali još jednom ponavljam – svaki ljudski život je nenadoknadiv i naša obaveza i uloga MORH-a je da vidimo kako te događaje svesti na najmanju moguću meru i eventualno da sprečimo ovakve događaje“, rekao je Jakop gostujući na zagrebačkoj N1 tv.

Kao izgovor za ovaj niz nerazjašnjenih smrtnih slučajeva Jakop nudi i situaciju s korona virusom.

“I zapovednici i vojni psiholozi su zaduženi za kontinuirano praćenje, ali nakon prvih slučajeva ove godine dali smo dodatni napor analizirajući što se to u biti događa. Živimo i u još jednim dodatnim okolnostima, to je covid-19 i nekako smo došli do saznanja da nijedan slučaj koji se dogodio nije se dogodio zbog nekog stanja u službi, nekog mobinga, pritiska ili nečeg trećeg“, rekao je.

Najčešće je, kaže, to teška životna situacija ili na neki način vezano za određene zavisnosti.

„I dalje provodimo sve aktivnosti i pokušaćemo nekako da delujemo preventivnoi. U tom delu smo i preduzeli određena osveženja programa, što se tiče školovanja, ali i da se pomogne zapovednicima i psiholozima koji rade s ljudima kako bi se moglo preventivno delovati”, dodao je Jakop.

Komandanti i psiholozi će se tako dodatno edukovati kako bi se lakše prepoznalo koji vojnici imaju probleme, rekao je i dodao da MORH u ovom trenutku ima dovoljan broj psihologa, ali da svaki sistem teži ka boljem, većem, jačem.

Napomenuo je i da je svaki vojnik „od krvi i mesa, ima svoj privatni život i pokušavamo pomoći da i taj privatni deo života bude što bolji”.

(Tanjug)

