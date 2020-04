Japanski naučnik ne veruje da će OI biti održane sledeće godine

Japanski profesor infektivnih bolesti Kentaro Ivata rekao je danas da je pesimista i da ne veruje da će se Olimpijske igre u Tokiju održati za 15 meseci.

„Da budem iskren, mislim da se Olimpijske igre neće održati sledeće godine. Za održavanje Igara potrebna su dva uslova – da je korona virus pod kontrolom u Japanu i da je korona virus pod kontrolom svuda na svetu“, rekao je Ivata, profesor na Univerzitetu Kobe.

Izvršni direktor organizacionog odbora Olimpijskih igara Toširo Muto izrazio je slične rezerve pre deset dana. Nakon toga su organizacioni odbor i Medjunarodni olimpijski komitet rekli da ne postoji „plan B“ osim da se pripremaju za Igre koje bi trebalo da počnu 23. jula 2021. godine.

„Veoma sam pesimističan u pogledu održavanja Olimpijskih igara, osim ako se ne održe u potpuno drugačijoj strukturi – bez publike ili sa vrlo ograničenim učešćem“, rekao je Ivata.

„Morate pozvati mnogo sportisti iz različitih zemalja, što nije baš kompatibilno sa ovim virusom. Japan bi mogao da kontroliše ovu bolest do sledećeg leta. Voleo bih da možemo, ali mislim da se to neće biti slučaj svuda na Zemlji“, dodao je on.

U Japanu je oko 12.000 slučajeva zaraze korona virusom, dok je oko 250 ljudi preminulo.

Profesorka na Univerzitetu u Edinburgu Devi Sridar rekla je za Bi-Bi-Si da je održavanje Igara moguće ako se pronadje vakcina za korona virus.

„Ako dobijemo vakcinu u toku sledeće godine, onda zapravo mislim da je održavanje Olimpijskih igara realno. Vakcina će promeniti igru. Ako se to ne dogodi, onda je nerealno očekivati da će se Igre održati“, rekla je ona.

Dekan Fakulteta za javno zdravlje Univerziteta u Nebraski Ali Kan rekao je za AP da je moguće nastaviti po planu i bez vakcine.

„Dovoljno je 15 meseci da se javno zdravstvo uhvati u koštac sa tim problemom čak i bez vakcine ili leka“, rekao je on sugerišući da će kreativnost „medicinsko-indistrijskog kompleksa“ rešiti problem.

On je, takodje, kazao da će možda biti potrebno preispitivanje Olimpijskih igara u smislu „mesta, sportista i gledalaca“.

Na Olimpijskim igrama učestvuje 11.000 sportista, uz njih još 4.400 paraolimpijaca – a svi sportisti imaju brojne trenere i timove. Pored toga, Olimpijske igre privlače na hiljade navijača sa svih strana sveta.

