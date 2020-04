Kad najstariji izađu iz izolacije… (video)

Za dr Predraga Kona racionalna, za dr Zorana Radovanovića iznuđena – odluka da se stariji od 65 godima izoluju sprovedena je u delo. Sada tražimo odgovor na pitanje koliko će najstariji biti sigurni od zaraze kada izađu iz karantina?

Penzionerima u Nišu kažu da su podetinjili ali oni uživaju. Gepostet von Niške Vesti am Sonntag, 26. April 2020

Stariji od 65 ove nedelje mogu da se šetaju svakoga dana po sat vremena, ali i dalje tokom policijskog časa.

To je veliki korak ka “slobodi” u odnosu na početak epidemije, kada su sve vreme morali da borave u kućama i stanovima, uz mogućnost da jednom nedeljno kupuju neophodne namirnice u cik zore, od 04 do 07 ujutru.

Danas, kada i epidemiolozi podržavaju postepeno ublažavanje mera zaštite, postavlja se pitanje da li je izolacija samo odložila širenje zaraze među najstarijima.

Za dr Predraga Kona, korist od izolacije za najstarije ogleda se u izbegavanju scenarija iz drugih zemalja.

“U trenutku kada je doneta, odluka da stariji od 65 budu stavljeni u izolaciju je bila racionalna i odluka zahvaljujući kojoj su sačuvani životi. Sa druge strane, kako smo sada u situaciji da se život polako vraća u redovne tokove, tako će i odgovornost za zaštitu najstariji preuzimati na sebe”, kaže za Nova.rs epidemiolog Predrag Kon.

To znači da su stariji i dalje populacija koja je osetljiva na zarazu, i koju i dalje treba čuvati, jer će se, prema onome što je nauka do sada saznala o novom koronavirusu, on po svoj prilici vratiti u “drugom talasu”, na jesen.

U međuvremenu, prema Konovim rečima, moraju da teku ozbiljne pripreme za drugi talas epidemije, dok se u isto vreme mere ublažavaju u skladu sa epidemiološkom situacijom.

“To znači da će i najstariji u jednom trenutku, kada rizik zaraze bude drastično smanjen, moći da izađu iz izolacije i da se “mešaju” sa drugim populacijama, ali i tada će dobiti preporuku da nose zaštitnu opremu, da imaju maske kod sebe i da ih stave kada stanu da razgovaraju sa nekim”, objašnjava dr Kon.

Na pitanje kada bi to moglo da se desi, Kon odgovara da to zavisi od cirkulacije virusa u populaciji.

“Ukratko, kada nema virusa u cirkulaciji, onda nemaju od koga da se zaraze. Zato pratimo rezultate testiranja, pa kada udeo pozitivnih na koronavirus bude pao ispod pet odsto od broja ukupno testiranih, smatraće se da je rizik zaraze prihvatljiv, ali to se još nije desilo”, upozorava Kon.

Radovanović: Ređe ćemo se ljubiti tri puta

“Naš problem je bio što nismo imali testove i nismo mogli da otkrivamo obolele. Zato nismo mogli da izolujemo pozitivne na koronavirus, nego smo ‘zatvorili’ ceo segment populacije”, rekao nam je epidemiolog Zoran Radovanović.

Prema njegovoj proceni, izolacijom najstarijih postignuto je da Srbija ima relativno malo umrlih među starijima od 65 nego u ostatku Evrope, a na to kako je moglo da bude ukazuju, kako kaže, i vesti o prodoru koronavirusa u domaće staračke domove.

“Najstariji u Srbiji, međutim, ostaju kao populaciona grupa sa najvećim rizikom za drugi talas epidemije, ali je sada već izgrađena svest o tome kako se treba ponašati: ima maski, rukavica, zna se kolika distanca treba da se drži i ljudi su to prihvatili. Ređe ćemo se ljubiti tri puta, a ne moramo uvek ni da se rukujemo, osmeh je dovoljan”, primećuje Radovanović.

Prema njegovom mišljenju, jedna od posledica epidemije koronavirusa u Srbiji je da će ljudi ubuduće ipak slušati savete stručnjaka.

Ključan razlog za to da ćemo spremnije dočekati drugi talas Radovanović, međutim, vidi u tome da bi država Srbija i njena privreda teško preživela još jedan udar epidemije, sa prekidom kontakata i poslovanja kakve polako ostavljamo za nama.

(Milica Rilak, nova.rs)