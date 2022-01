Kirjos: Sramota je kako se odnosimo prema Đokoviću

MELBURN – Australijski teniser Nik Kirjos je na društvenim mrežama podržao srpskog tenisera Novaka Đokovića i istakao da je nezadovoljan načinom na koji se najbolji igrač na svetu tretira u Australiji.

„Sramota me je kao australijskog sportistu kako se odnosimo prema Đokoviću posle svega što je taj čovek napravio za Australiju i za sport. Mislim da način na koji se odnosimo prema njemu nije ispravan, ali mediji to vole, oni vole da dele ljude“, rekao je on.

Kirjos se trenutno nalazi u izolaciji jer je pozitivan na koronavirus.

„Ne osećam se idealno zbog koronavirusa, ali učiniću sve da se oporavim do starta Australijan opena 17. januara“.

Kirjos je najbolji rezultat u Melburnu ostvario 2015. godine, kada je igrao u četvrtfinalu.

(Tanjug)

