Kon otkrio koje dve stvari su najviše uticale na odluku da se povuče

Epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je da je usled kritika javnosti i stava Sinoda SPC da treba omogućiti prisustvo vernika uskršnjim liturgijama, osetio potrebu da napusti Krizni štab za borbu protiv koronavirusa.

„Ja sam na svom Fejsbuk nalogu napisao jednu poruku nakon što sam bio izložen ozbiljnim kritikama koje nisu bile samo kritike, nego su bili i napadi na ukupan rad, kako mene lično, tako i stručnog tima. Napisao sam da zaista treba da preuzme neko ko to bolje može da radi, jer je taj nivo, moram da kažem, bezobrazluka prevazišao ono što bi moglo da se prihvati. To je jedna strana te priče, gde sam na tom Fejsbuk nalogu to napisao, koji je inače moj lični, privatni, zatvoreni, nije za javnost“, reko je Kon juče na konferenciji za medije Kriznog štaba.

Pored toga, nastavio je Kon, duboko ga je pogodila molba Sinoda SPC da se odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji.

„Zato što (ta molba) na neki način negira sve ovo što je dosadašnji pokušaj da se spase život, i shvatajući da do te mere ima nerazumevanja, ja sam zaista osetio potrebu da treba da se sklonim“, istakao je epidemiolog.

„Osećam dužnost što je došlo do javnosti, da ovo pokušam da objasnim. To je nešto što nije trebalo da se desi, ali desilo se. Snažna podrška predsednika i moram javno da je iskažem – bez snažne podrške predsednika i vlasti ove zemlje ne bi bili u stanju ništa da uradimo, osim da pričamo. Potpuno svestan politizacije, to je nužno da se kaže, jer je istina i to je sve“, kazao je Kon.

Dodao je i da je činjenica da već neko vreme postoje napadi na Krizni štab.

„Nekad nisu zlonamerni, ali su nakon dešavanja u Gerontološkom centru u Nišu, oni postali nekontrolisani i neprihvatljivi, kao da su se udružili u borbi zajedno s virusom protiv nas koji se borimo protiv tog virusa“, rekao je Kon uz ocenu da nije nemoguće da su napadi organizovani, ali da ne želi da se time bavi.

„Po meni, to je potpuno neprihvatljivo… U ovoj situaciji se više na to obazirati neću uopšte. To su ljudi koji imaju vremena da grozno napadaju sve ono koji ozbiljno rade. Braniti se od toga je praktično poraz. To mora da se potpuno ignoriše“, poručio je.

Podsetimo, Kon je juče ujutru na svom Fejsbuk nalogu najavio povlačenje iz Kriznog štaba, ali je kanije tokom dana, posle razgovora sa predsednikom i premijerkom, dogovoreno da doktor nastavi da vodi tim epidemiologa i da se do kraja sa svojim timom izbori protiv pandemije kovid-19 u Srbiji.