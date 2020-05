Korona raspirila sukobe – svet bi urazumio samo asteroid ili napad vanzemaljaca

Pandemija, kao i tehnološki napredak, nije promenila ljudsku prirodu, pa ni geopolitiku. Sukobi koji su tokom pandemije bili na kratko zamrznuti, nastavalju se. Čini se da bi samo pojava vanzemaljaca ili velikog asteroida koji ide ka zemlji svet mogli da urazume, ujedine i navedu države da sopstvene političke agende ostave po strani.

Ovako politikolog Aleksandar Pavić za Sputnjik komentariše to što se posle privremenog zatišja zbog pandemije koronavirusa nastavljaju trvenja na geopolitičkoj sceni, pa tako, na primer, imamo američkog ambasadora u Izraelu Dejvida Fridmana koji je pozvao premijera Benjamina Netanijahua da počne sa pripremama za aneksiju palestinske teritorije na zapadnoj obali reke Jordan.

Korona produbila sukobe koji su postojali pre pandemije

Tenzije na relacijama Vašington-Peking sada su već svakodnevne. Američki predsednik Donald Tramp opisao je pandemiju korona virusa kao „najgori napad“ ikad na Sjedinjene Američke Države, teži od japanskog bombardovanja Perl Harbora u Drugom svetskom ratu ili napada 11. septembra pre dve decenije. Za pandemiju je ponovo optužio Kinu.

„Vruće“ je i na grčko-turskoj granici jer su, kako javlja „Ekatimerini“, turski vojnici i policajci u prethodnih dana u nekoliko navrata pucali u vazduh pri susretu sa grčkim graničarima. Poslednji u seriji incidenata dogodio se u četvrtak u jutarnjim satima nedaleko od sela Marasija, na granici dve zemlje, kada su turski vojnici pucali u vazduh dok je pored njih prolazila grčka patrola.

Pandemija nije promenila ljudski prirodu

Činjenicu da zajednički neprijatelj svetu nije doneo mir i solidarnost Aleksandar Pavić objašnjava time da tokom korone ni u jednoj državi nije pala vlast, odnosno vladaju i dalje iste elite kao i pre pandemije, sa istim politikama i istim ciljevima.

„Tako imamo da isti oni koji su pravili probleme u svetu pre korone, probleme prave i sada jer su i dalje na vlasti isti centri. Na prvom mestu tu su zapadni centri moći oni koji su potpirivali sukobe, pa su zainteresovani da nastave tamo gde su stali“, smatra Pavić.

Šta više, dodaje naš sagovornik, koronavirus se koristi kao novo sredstvo političkog obračuna.

„Vidimo kako Amerikanci pokušavaju da optuže Kinu za nastanak korone i za navodno nesprečavanje da se ona proširi, a zapravo pandemiju koriste kao geopolitičko sredstvo oko kojeg bi izgradili antikinesku koaliciju. Dakle, korona nije mogla da promeni ljudsku prirodu, naprotiv, izazvala je još dublju ekonomsku krizu, pa su države oslabljene jer su njihove privrede doživele ogromne udarce“, ocenjuje Pavić.

Sukobi u svetu se nastavljaju

To, kako kaže, geopolitičku sliku čini još mračnijom.

„Zna se da je tokom svake krize jedan od oprobanih recepata za opstanak na vlasti nalaženje spoljnog neprijatelja. Zato onaj ko vam je bio neprijatelj pre korone sada postaje još veći neprijatelj, kako biste sa jedne strane opravdali to što narod još lošije živi, a sa druge, građanima skrenuli pažnju sa te činjenice. Iz tog razloga je situacija u svetu sada još lošija nego što je bila pre pojave korone i mislim da ne treba imati iluzije da će korona da dovede do neke međunarodne saradnje“, kategoričan je Pavić.

Iako su se, kako kaže, Rusija i Kina potrudile da nešto u tom pravcu urade, to ne odgovara onim akterima na svetskoj sceni koji su zainteresovani za to da i dalje postoje gepolitičke tenzije.

(Sputnjik)