Kovačević (Narodna stranka): Ekonomske mere Vlade ćorak i ništa lošije po budžet Srbije

Predsednik Odbora Narodne stranke za privredu i preduzetništvo Vladimir Kovačević izjavio je danas da ekonomske mere koje je najavila država u cilju prevazilaženja problema zbog epidemija korona virusa, u delu koji se tiče pomoći za privredu predstavljaju „ćorak“, dok je najavu da će nakon završetka vanrednog stanja svi punoletni gradjani dobiti po 100 evra ocenio kao „ništa lošije po budžet Srbije“.

Kako se navodi u saopštenju Narodne stranke Kovačević je rekao da je „sklon sam da veruje da ekonomske mere Vlade za pomoć privredi Srbije neće imati željeni efekat kada su u pitanju garancijski fond i poslovne banke“.

„Banke imaju svoj filter po kojem dodeljuju kredite privredi i on nije do sada bio afirmativan. Direktnu odgovornost za to ima Narodna banka Srbije, koja poseduje mehanizme suprotstavljanja tom veoma rigidnom pristupu banaka srpskim preduzećima. Izostanak reakcije govori o tome da deo vlade zadužen za finansijsko-ekonomske i privredničke probleme nije preterano familijaran sa stvarnošću i teskobama mikro, malih i srednjih preduzeća“, kazao je Kovačević.

On je rekao da je shodno tome „veoma skeptičan sa spuštanjem ove Vladine mere u realizaciju“, kao i da se pita „kolika je šansa da privrednik uz pomoć ove mere bude bliži preko mu potrebnim kreditnim sredstvima, ako ga Vlada pretiče sa svojom tražnjom za novcem putem emitovanja kratkoročnih i dugoročnih hartija od vrednosti“.

„Kome će banke prvo dati novac, državi ili privredi? Odgovor je jednostavan, zar ne? Državi. Samo će ostatak od finansijskog portfolija kod banaka, mrvice, i pored dodatnih državnih garancija, biti na raspolaganju privredi, uz stari nepromenjeni filter dodeljivanja. Znaci, ćorak“, rekao je Kovačević.

Kovačević je pitao „zar ne bi bilo mnogo bolje da država svoju potrebu za novcem, što je nesporno s obzirom na krizu, zadovoljava kod banaka van granica ove zemlje“?

„Postavlja se samo pitanje rejtinga i da li to može. Izvan granica postoje prioriteti medju najvećim finansijskim institucijama, a to zasigurno nije Srbija. Kada je reč o poslednjoj i najproblematičnijoj meri Vlade, a to je 100 evra za svakog punoletnog stanovnika Srbije, mislim da su sve moje kolege ekonomisti, jednoglasni – ništa lošije po budžet Srbije“, rekao je Kovačević.

On je naveo da penzioneri i svi zaposleni kod države nisu ugroženi, jer dobijaju uredno penzije i plate, a sa druge strane, privredi su predstavljene mere pomoći i ona će se starati za svoje zaposlene, navodi se u saopštenju Narodne stranke.

„Naša Vlada i budžet nemaju dovoljno svog novca, jer je 6. aprila doneta Uredba o dodatnom zaduživanju sa potpisom predsednika države! Zato je ova mera čisto rasipanje novca i korumpiranje potencijalnog biračkog tela. To samo rade Vlade koje se boje svojih rezultata, a razumeo sam da ova to nije, te zato dobronamerno predlažemo povlačenje ili preformulaciju ove mere“, kazao je Kovačević.

(Beta)