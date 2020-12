Lekić: Sve je specifično, ali možemo da uradimo nešto na EP

BEOGRAD – U svima nama tinja želja za dobrim rezultatom na šampionatu Evrope. Verujem da to možemo, izjavila je srpska rukometašica Andrea Lekić.

Njoj će turnir u Danskoj biti deveto veliko takmičenje u karijeri, ali potpuno specifično, zbog korona virusa i strogih epidemiloških pravila.

„Situacija je više nego specifična, postoji i dodatno opterećenje. Nas nekoliko koje nismo preležale koronu i imamo u glavi „Ne daj Bože da se zarazimo“. Postoji doza straha i opreza, jer nema garanta da ćemo proći bez korone na ovom prvenstvu. To će biti preduslov za uspeh, jedan od bitnijih faktora za dobre rezultate u Danskoj“, rekla je Lekić za sajt RS S.

Turnir donosi i formu „balona“, gde je dozvoljeno kretanje samo u hoteli i dvorani.

„Svi u sportskom svetu znaju koliko sportistima znači da tokom velikog takmičenja imaju mogućnost da prošetaju, da izađu iz hotela, malo odmore glavu i pričaju o drugim stvarima. Uvek prija promeniti taj tok i dnevnu rutinu i na trenutak ne razmišljati o rukometu. To nam neće biti dozvoljeno, Imaćemo „crveni balon“ i nećemo izaći iz hotela. Šta je tu je, družićemo se. Igraćemo društvene igre, potruditi se da vreme provedemo što relaksiranije. Moramo naći način da vreme brže prođe“.

Kako kaže, većina vrhunskih igračica sa kojima je u kontaktu nije baš preterano zadovoljna održavanjem Evropskog prvenstva u ovakvim uslovima.

„Svi smatramo da je to jedna nova vrsta opterećenja, jer ako neko bude pozitivan, cela ekipa ide u karantin do narednog testiranja. Moramo pronaći mir, nemamo predstavu kako će to da izgleda. Bila sam u karantinima do sada, ali nikada sa osam ekipa na jednom mestu. Biće jako teško izbeći zarazu. Surovo zvuči, ali sreća je u nesreći da je u našem timu više od polovina devojaka preležala virus“.

Kada se govori o favoritima na ovom EP, Lekić je na prvo mesto stavila Norvešku.

„Norveška se vraća na velika vrata, starije iskusne igračice su se vratile i one će biti silne, u punom sastavu. To je druga ekipa u odnosu na onu u Japanu. Nema šta mnogo da se priča o Francuskoj, one su na istom nivou godinama, kao i Holandiji, koja je uvek opasna sa vrhunskim trenerom i zamenama za Polman. Rusija je oslabljena neigranjem Vjahireve sigurno u tom nekom delu. Nažalost, ovu sezonu je obeležilo mnogo povreda. Želim da se ova godina završi bez povreda.

Srbija će igrati u grupi sa Holandijom, Mađarskom i Hrvatskom, a duelom protiv Holanđanki u petak od 20.30 započinje takmičenje.

„Znam da nismo odigrale dobro sa Holanđankama u Japanu, jer smo imale mnogo tehničkih grešaka. Ne vidim da tako nešto može da se ponovi na ovoj utakmici. One su brze, sve šanse traže iz polukontre i kontre, ali verujem da ćemo odigrati dobru utakmicu u kojoj ćemo imati svoje šanse. Tako se osećam, tako vidim naše pripreme, tako razgovaramo između sebe, idemo na pobedu“, rekla je Andrea, a potom se osvrnula i na drugog rivala iz grupe Mađarsku.

„Tu smo negde, imaju veliki broj mladih igračica sa velikim iskustvom. Da li smo bolji, ne mogu da kažem, nikada to nisam radila, ali imamo jako veliki kvalitet. Stvarno verujem u ovaj sastav da smo sposobne za dobar rezultat. Utakmica sa Holandijom će mnogo toga odlučiti. Nadam se da će nam dati krila, da pružimo rukomet kao u Japanu. Devojke su igrale lepršavo, bilo je uživanje gledati svaku utakmicu. Da nastavimo tamo gde smo stali, reprezentacija je dobila preko potrebno samopouzdanje, iskočila iz tih nekih slabijih plasmana. Ušli smo među šest na svetu. Dobili smo mnogo“, rekla je Lekić i dodala da Hrvatska nije za potcenjivanje.

„Ne spominju ih samo ljudi koji ne prate rukomet. Hrvatska, sa odličnom Podravkom u Ligi šampiona unazad dve godine i dve tri odlične igračice u inostranstvu. Uopšte ne predstavlja autsajdera kakva je bila u prethodnim godinama. Dolaze sa talasom novih igračica koje igraju u EHF Ligi šampiona na jednom dobrom nivou. Pun fokus će biti na tom meču. Volela bih da dođemo do te poslednje utakmice u grupi sa adekvatnim rezultatom, da ta utakmica ne bude odlučujuća.“

Mnogo godina igranja i iskustva se sabralo u ovoj generaciji reprezentativki, a mnoge od njih su doživele i srebro pred 20.000 ljudi u Beogradu.

Sada postoji san i nada da se sve kruniše u ovih nekoliko meseci do Tokija.

„Naježila sam se posle ovih reči. Mi ovo volimo najviše na svetu. Kada je sezona ovakva kakva jeste, biti ovde i davati svoj maksimum je dokaz da je ovo nešto što voliš i čemu stremiš. U svima nama tinja želja za dobrim rezultatom. Naravno da će sa novim olimpijskim ciklusom doći i do podmlađivanja, to je normalno i prisutno svuda u svetu. Još možemo da damo u ovom sastavu, pre svega same sebi, a onda i naciji. Dosta sportista je i produćilo karijeru, a nama će ovo EP dobro doći što se tiče kvalifikacija za Tokio u martu. Biće ovo dobra provera“, zaključila je Lekić.

(Tanjug)

