Majka izgubila dvojicu sinova za 12 sati: Volela bih da sam ih naterala da se vakcinišu

Lisa Brendon is Džeksonvila u američkoj saveznoj državi Floridi za manje od 12 sati zbog koronavirusa izgubila je dvojicu sinova.

Lisa Brandon’s two sons Aaron and Free Jaggi, 35 and 41, from Jacksonville #Florida died from COVID only 12 hours apart on August 12 and 13. They were not vaccinated #SoulsLostToCovid https://t.co/KUzFX4v6PX pic.twitter.com/JsypuzfYVi

— Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) August 23, 2021