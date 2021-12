Merkel na oproštajnoj svečanosti: Ne tolerišite mržnju

Odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je večeras Nemce da se suprostave mržnji.

„Naša demokratija živi zbog činjenice da gde god se mržnja i nasilje vide kao legitimno sredstvo za ostvarivanje nečijih interesa, tolerancija nas demokrata mora da ima granicu“, poručila je Merkel u Berlinu na oproštajnoj ceremoniji na kojoj su prisustvovali svi pripadnici političke elite osim radikalno desene Alternative za Nemačku koja nije pozvana.

Ona će naredne nedelje, kada socijaldemokrata Olaf Šolc položi zakletvu, otići sa mesta kancelarke nakon 16 godina vladavine.

Njemu i novoj vladi poželella je „sve najbolje, sreću i puno uspeha“.

Ceremonija je zbog pandemije korona virusa održana u Ministarstvu odbrane Nemačke, a vojni orkestar je u čast kancelarke odsvirao tri pesme po njenom izboru.

Prva pesma bila je „You Forgot the Color Film“ iz 1974. koju izvodi nemačka pank pevačica singer Nina Hagen. Hagen je kao i Merkelova odrasla u Istočnoj Nemačkoj.

Druga pesma je popularna šansona „It Shall Rain Red Roses for Me“ koju izvodi nemački pevač Hildegard Knef, a treća je nekadašnja hrišćanska himna „Holy God, we Praise thy Name“.

(Beta)

