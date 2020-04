Metju Palmer: Posle pobede nad virusom, brz povratak gradjanskim slobodama

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Metju Palmer izjavio je da posle pandemije korona virusa svuda treba da usledi ukidanje privremenih mera i povratak poštovanju ranijih gradjanskih sloboda.

U razgovoru za Glas Amerike (VoA) o američkoj pomoći regionu u borbi protiv COVID-19, Palmer je istakao da Amerika pruža značajnu pomoć Balkanu, ali i da je ta pomoć – ponekad obostrana.

On je rekao da su najhitnije potrebe u Srbiji, kao i u regionu i većem delu sveta testovi, oprema za ličnu zaštitu i podrška osoblju za vanredne situacije, podsetivši da je u Srbiju, prošle nedelje stiglo 6.000 testova za korona virus i najavljena pomoć u hrani i sanitarnim paketima.

„Biće potrebno 500 miliona dolara da se pomogne zemljama širom sveta u najhitnijim potrebama. Deo tog novca će stići u zemlje Balkana, naravno, ali će se ulivati u sisteme, čiju su izgradnju i jačanje SAD pomogle tokom godina“, rekao je Palmer navodeći da su SAD u proteklih 20 godina uložile milijarde dolara pomoći u region.

Na navode da u Srbiji pomoć Rusije i Kine dobija veći publicitet nego pomoć iz EU i SAD Palmer je rekao da nije reč o takmičenju i da je „sjajno ako Kina i Rusija mogu da pomognu Srbiji i drugima na Zapadnom Balkanu“. ​

„EU pruža sve veću pomoć. SAD pružaju pomoć direktno pojedinačnim zemljama Zapadnog Balkana, ali i kroz podršku medjunarodnim institucijama. SAD su najveći pojedinačni donator relevantnim medjunarodnim akterima – UN, Svetskoj banci, MMF-u, Evropskoj banci za obnovu i razvoj“, rekao je.

Palmer je naglasio da je važno da svi shvate da je u pitanju globalni izazov i da „virus ne poštuje granice“.

On je rekao i da su zemlje Zapadnog Balkana pomogle SAD.

„Zemlje regiona su bile veoma velikodušne, dozvoljavajući Amerikancima da se iz njihovih zemalja vrate u SAD, često bez naplate troškova. Srbija je to uradila, Crna Gora i Albanija. Zahvalni smo zbog partnerstva i pokazivanja solidarnosti“, dodao je.

Upitan da li postoji zabinutost da pojedini lideri koriste krizu kako bi ograničili gradjanska prava i slobode Palmer je rekao da u „u kriznim situacijama uvek postoji rizik da bi osnovna ljudska prava i slobode mogli da budu narušeni“ i da je „važno da vlade oprezno donose odmerene odluke do kog stepena mogu da utiču na prava i slobode svih gradjana kako bi se uspešno nosile sa krizom – u ovom konkretnom slučaju problemima koje je izazvao virus“.

On je naglasio da postupci i mere vlasti treba da budu „odmereni i proporcionalni i da mogu da se ukinu čim se epidemija završi“, dok gradjani treba da budu svesni mera koje preduzima vlast.

Govoreći o regionalnoj saradnji u borbi protiv korona virusa, Palmer je ocenio da je saradnja Srbije i Kosova u vezi sa pandemijom „zaista ohrabrujuća“.

„To je retka dobra vest u ovoj situaciji, povećana je trgovina. Postoji saradnja u zdravstvu. Kosovo i Srbija su, verujem, obe u sistemu ‘zelenih koridora’. U stvari, mislim da su sve zemlje Zapadnog Balkana u Zelenim koridorima (u okviru CEFTA sporazuma, prim. nov), koji bi trebalo da olakša i ubrza razmenu hrane i lekova u ovoj krizi. Tako da je ohrabrujuće videti da Srbija i Kosovo nalaze zajedničke tačke i saradjuju da bi prevazišle zajednički pretnju“, rekao je.

Palmer je rekao i da se američke kompanije sve više uključuju u pružanju pomoći Crnoj Gori i dodao da očekuje da će SAD u budućnosti tražiti priliku da urade još više da pokažu podršku i solidarnost sa Crnom Gorom i da budu partneri crnogorskim vlastima u borbi protiv virusa.

Palmer je rekao i da se pored već izdvojenih suma u Vašingtonu aktivno razmatra dodatna pomoć za region.

„Kada se radi o značajnijim sumama potrebno je neko vreme da se to realizuje, ali uveren sam da će SAD nastaviti da pružaju pomoć našim prijateljima, partnerima i saveznicima, da prođemo kroz sve ovo i izađemo snažniji“, dodao je Palmer u razgovoru za VoA.

(Beta)