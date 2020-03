Mijailović: Nadamo se nastavku prvenstva u maju

BEOGRAD – Predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović izjavio je da striktno poštuje pravila samoizolacije zbog pandemije korona virusa i dodao da se nada nastavku prvenstva u maju jer takve informacije dolaze iz Evropske fudbalske unije (UEFA).

„Ovo je vanredna situacija koju nijedan naš građanin nikada nije doživeo na taj način i zbog toga ozbiljnost svega nalaže da imamo ličnu i društvenu odgovornost za postupke koje činimo kako bi se ovo zlo zaustavilo. Jedan od načina koje struka savetuje i koje država svojim merama prihvata i propisuje, to je striktna socijalna izolacija kako se virus ne bi širio. Kao neko ko ima više od 65 godina poštujem sve te odluke i već 12 dana se nalazim potpuno sam u stanu i prekoračim prag samo da bih uzeo ono što mi ostave oni koji mi pomažu“, istakao je Mijailović za klupski sajt.

Zvezdin predsednik pozvao je sve navijače, kao građane Srbije da poštuju propisane mere bezbednosti.

“ Svi treba da poštujemo to, kako bismo što pre stali na put ovoj pošasti. Moramo da verujemo u znanje i sposobnost naših lekara, kao i u mere koje je preduzela naša država u cilju rešavanja problema. Samoizolacija jeste najbolji i jedini pravi način da prevazidemo ovo. Nažalost, tek u ovakvim situacijama vidmo lepotu života. Svi treba zajedno da prebrodimo ovo kako bismo dočekali šampionsku titulu koju očekujemo da ćemo osvojiti. Drago mi je što su fudbaleri Crvene zvezde i u ovoj situaciji dokazali da su pravi sportisti i ljudi“

Kako je naveo, Zvezda je suviše veliki klub da bi u potpunosti stala sa radom, a organizacijom se bave generalni direktor Zvezdan Terzić i poslovni direktor Marko Petrović.

„Oni prave plan svih aktivnosti u smislu toga šta se mora uraditi kad se ovo završi. To je niz mera koji se usaglašava i donosi kako bi normalno nastavili rad. Klub nema nekih posebnih aktivnosti osim onih vezanih za investicije, a to se odvija dinamikom koju diktiraju aktuelni uslovi. Na stadionu je i obezbedenje, jer objekat mora da bude pod stalnim nadzorom, zbog svega što se u njemu nalazi. Sve to je prilagođeno uslovima koji su propisani od strane države. Većina poslova može da se završi od kuće, ali neke stvari traže fizičko prisustvo. Zahvaljujuci tehnologiji, svi možemo da budemo u kontaktu, a Terzić nas svakodnevno sve poziva i pita da li nam nešto treba, tako da smo u kontaktu“.

Mijailović se nada da bi prvenstvo moglo da se nastavi u maju.

„Informacije koje je Terzić dobio od UEFA glase da će prvenstva najverovatnije da se nastave u maju, ali ovo je pogodilo čitav svet, tako da niko ne može sa sigurnošcu da zna šta ce da bude. Život se u mnogim segmentima vratio unazad i klubovi koji sad nemaju prihode od utakmica, televizijskih prenosa i marketinga, se nalaze u teškom položaju. Ljudi iz Crvene zvezde proučavaju sve varijante kako bismo nastavili da funkcionišemo normalno i verujem da ćemo uspeti da prevaziđemo ovu situaciju i da ćemo u periodu koji nas očekuje, na najbezbolniji način, uspeti da prebrodimo ovo“, poručio je Mijailović.

(Tanjug)