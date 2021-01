Na Beogradskom sajmu danas vakcinisano skoro 4.000 građana

BEOGRAD – Na Beogradskom sajmu danas je vakcinu protiv korona virusa primilo gotovo 4.000 građana, izjavio je predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i istakao da je sve proteklo u najboljem redu.

Podsetio je da je ovo prvi dan kada su hala 11 i hala 3 na Beogradskm sajmu radile u punom kapacitetu, i dodao da su danas na sajmu vakcinisani oni koji su imali zakazane termine i da nije bilo gužvi, niti većih zadržavanja.

„Sutra očekujemo mnogo veći broj ljudi s obzirom na to da smo danas videli da sistem funkcioniše. Za sutra imamo zakaznih između 7.000 i 8.000 građana zainteresovanih za vakcinaciju tako da očekujemo da sutra na sajmu impozantan broj ljudi bude vakcinisan“, rekao je Nikodijević novinarima na sajmu.

Apelovao je na građane da dođu u terminu koji su dobili u obaveštenju od eUprave, kako bi se izbegle gužve.

„Današnji dan protekao je dosta dobro. Videli smo da, kada svi poštuju pravila, nema većih zadržavanja“, rekao je Nikodijević.

Naveo je da će se u narednih deset do 15 dana istovremeno sprovoditi vakcinacija i revakcinacija zbog čega je, kaže, neophodno da u Beogradu bude više punktova za imunizaciju građana.

„Zato ćemo već od sutra početi da pripremamo još jedan punkt, na Novom Beogradu, pre svega za građane te i opštine Zemun. To će biti Belexpocentar koji ima odličan pristup, parking i lako ga je adaptirati u punkt za vakcinaciju“, rekao je Nikodijević.

Dodao je da je plan da se otvori i punkt na levoj obali Dunava koji će najverovatnije biti u novoj zgradi Doma zdravlja u Borči kako bi se, dodao je, smanjilo opterećenje na sajam i domove zdravlja u kojima se vakcinacija vrši svakodnevno.

Podsetio je da u svim beogradskim opštinama rade kol centri za pomoć sugrađanima starijim od 65 godina po pitanju imunizacije, odnosno oko prijave za vakcinaciju i prevoza do mesta gde se ona vrši.

„Obavili smo više od 50.000 poziva“, rekao je Nikodijević i dodao da je više od 1.200 građana dobilo pomoć oko prevoza do mesta za imunizaciju, te podsetio da u Beogradu ima 350.000 sugrađana starijih od 65 godina.

„Nastavljamo i u narednim danima da dajemo podršku najstarijima. Naš zadatak je da nijedan Beograđanin koji želi da bude vakcinisan, ne ostane bez vakcine samo zato što nije imao mogućnosti da se prijavi ili nije mogao da dođe do mesta za imunizaciju. Doći ćemo do svakog građanina i svako ko bude želeo da se vakciniše u Beogradu, to će mu biti omogućemo“, zaključio je Nikodijević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.