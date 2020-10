Najnovija formula otkriva šta nas sve čeka – do petog talasa

Pred nama je pik trećeg talasa virusa korona, očekuje se četvrti i peti, a kraj epidemije u Srbiji mogao bi da se dogodi – na proleće sledeće godine. To pokazuju matematičke prognoze profesora informacionih tehnologija Petra Kočovića koji sa svojim timom prognozira kretanja virusa korona za mnoge zemlje.

Prema poslednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) Srbija se trenutno nalazi u „žutoj zoni“ prema broju zaraženih koronom.

Zone su klasifikovane prema broju obolelih na 100 hiljada stanovnika u proteklih 14 dana – „zelena“: 0 – 15, „žuta“: 15 – 30, „crvena“: 30 – 50, „ljubičasta“: više od 50. Takav način merenja definisali su ECDC i nemačko ministarstvo zdravlja, a uspostavljen je kako bi sve zemlje to radile isto.

Na osnovu tih i drugih podataka profesor informacionih tehnologija Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ Petar Kočović sa svojim timom, koji čini još dvoje ljudi, prognozira tok epidemije koristeći matematičke proračune.

Najnovije procene ovog profesora i njegovog tima nisu ohrabrujuće. Prema njima, Srbija bi u naredna dva do tri dana mogla da uđe u „crvenu zonu“, dok bi za desetak mogla da bude čak u „ljubičastoj“.

„Prognozu računamo na osnovu prikupljenih podataka za Srbiju koje ’Batut‘ objavljuje na dnevnom nivou. Gledamo broj zaraženih, ne preminulih. Mi smo trenutno u 263. danu epidemije, što nam daje dovoljno veliki uzorak da uradimo prognozu toga šta će se dešavati“, objasnio je Kočović za Sputnjik i dodao da se statističke tehnike koje koriste upotrebljavaju već godinama.

On je istakao da su njihove kratkoročne prognoze, poput onih za narednih dva do sedam dana, veoma pouzdane, dok dugoročne, na primer za kraj ove ili sledeću godinu, nisu sasvim. Drugim rečima, što je kasniji period prognoziranja – to su predviđanja nepreciznija.

„Kako vreme prolazi, mi u tom matematičkom modelu imamo tačno koliki je procenat da će nešto da se desi, jer postoji matematika za Gausovu krivu i Gausovu raspodelu, po čemu mi znamo koliko daje matematički model, a koliko daje realna situacija. Deljenjem ta dva broja dobijamo preciznost“, predočio je Kočović.

Njihove prognoze iz avgusta ove godine da će u našoj zemlji između 10. i 16. oktobra biti oko 250 zaraženih dnevno su se obistinile. U sredu, 14. oktobra, Srbija je imala 245 novoobolelih.

Kraj epidemije na proleće?

Kočović i njegov tim su za mnoge zemlje čak predvideli i početke i krajeve talasa virusa korona, koristeći Gausovu krivu. Prema tim prognozama, prvi talas u Srbiji počeo je 6. marta, a završio se 16. maja. Narednog dana počeo je drugi talas, koji je trajao do 17. septembra, nakon kog je počeo treći, koji bi trebalo da se završi oko Nove godine, ako ne dođe do naglog skoka zaraženih.

„Ako budemo disciplinovani kao što smo bili, a za sada se odlično držimo i trenutno smo najbolji u Evropi, onda će to da se završi tada. Očekuje se da vrh trećeg talasa bude između 1. i 10. novembra i taj pik neće trajati jedan dan, već nekoliko, a onda bi trebalo da počne da opada. Međutim, ako dođe do transmisije virusa s jednog kraja zemlje u drugi ili iz inostranstva u Srbiju, možemo da očekujemo da će početi da divlja“, istakao je Kočović.

Oni prognoziraju da će tokom pika trećeg talasa biti oko 300 zaraženih dnevno, kao i da će taj talas biti slabiji od drugog, ali jači od prvog po ukupnom broju zaraženih za period trajanja.

Profesor i njegov tim očekuju i da ćemo imati i četvrti i peti talas, a kraj epidemije u Srbiji najavljuju u periodu od 3. marta do kraja jula sledeće godine.

„Mi nemamo čarobnu kuglu koja pokazuje šta će tačno da se dešava, ali na osnovu svežih podataka možemo da uradimo novu prognozu“, napomenuo je Kočović.

Osim njega, koji se pretežno bavi posmatranjem trendova i pravljenjem infografika, Kočovićev tim čine njegov sin, programer, i brat, koji radi sa bazama podataka.

(Sputnjik)

