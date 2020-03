Najomrženiji Nemac u rukama drži vakcinu protiv korone? (foto)

Ditmar Hop, vlasnik nemačkog fudbalskog kluba Hofenhajm, ali ujedno i većinski vlasnik farmaceutske kompanije CureVac, otkrio je da njegova kompanija razvija vakcinu protiv koronavirusa.

According to Der Spiegel, Hoffenheim's president Dietmar Hopp may have found a vaccine for coronavirus pic.twitter.com/WjbLuschfw — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) March 16, 2020

Hop je u razgovoru za Sport1 izrazio nadu da bi vakcina mogla da se na tržištu nađe do septembra, u zavisnosti od toga koliko će brzo Institut Paul Ehrlich uspeti da sprovede istraživanja na životinjama, odnosno u kasnijoj fazi na ljudima. CureVac vakcinu razvija još od januara, pa Hop veruje kako će biti dostupna do jeseni kada bi moglo doći do novog talasa zaraze.

Inače, Hop se u februaru našao u središtu sportske javnosti jer su ga navijači širom Nemačke žestoko vređali, a povod je bio to što je u Hofenhajm poslednjih godina uložio mnogo miliona evra, što je klub učinilo jednom od velesila Bundeslige. Od kada je ušao u klub, preuzeo je i 96% deonica, što je protivno nemačkom modelu u kojemu je normalno da su članovi klubova i navijači većinski vlasnici. Zbog tog silnog vređanja s tribina nekoliko utakmica Bundeslige je prekinuto, a navijačima dortmundske Borusije uskraćen je dolazak na Hofenhajmov stadion sledeće dve godine.

Hop je u razgovoru za Sport1 takođe zatražio od čelnika UEFA-e da odlože Evropsko prvenstvo koje bi trebalo da počne 12. juna, i dodao je da se nada da bi Bundesliga mogla da završiti ovosezonsko takmičenje makar to trajalo do kraja juna.

Uli Hoeneß and Karl-Heinz Rummenigge have delivered a joint statement condemning 'the shameful chants, banners and hostility' against German billionaire and TSG Hoffenheim boss Dietmar Hopp in German stadiums last weekend. pic.twitter.com/TKRGS2tgsD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2018

Inače, nemački mediji prenose i to da Hop vodi još jednu bitku, i to direktno protiv američkog predsednika Donalda Trampa, jer je prvi čovek Bele kuće navodno posvećen ideji da američki investitori preuzmu CureVac, spomenutu farmaceutsku kompaniju sa sedištem u Tübingenu.

Ako je ta informacija tačna, mogla bi ukazivati na to da su naučnici iz CureVaca zaista na dobrom putu da svetu pomognu u borbi protiv koronavirusa.