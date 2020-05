Naoružani upali u parlament tražeći okončanje vanrednog stanja, sad senatori nose pancire (video)

Naoružani demonstranti upali su u Senat američke države Mičigena usred zasedanja tražeći okončanje vanrednog stanja, nakon čega su senatori odlučili da nose pancirne prsluke na sednicama.

Oglasio se i predsednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da su demonstranti u Mičigenu „veoma dobri ljudi“ i sugerisao da guvernerka Grečen Vitmen, inače iz redova Demokratske stranke, treba da postigne dogovor sa njima.

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020