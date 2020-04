Naučnici: Tri varijnte novog korona virusa – A,B I C

ZAGREB – Međunarodna grupa naučnika na čelu sa dr Peterom Forsterom sa Univerziteta u Kembridžu, tvrdi da postoje tri glavne varijante novog korona virusa – A, B I C, objavljeno je u časopisu Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS).

Do tog zaključka naučnici su došli analizom genoma korona virusa uzetih iz uzoraka 160 pacijenata iz celog sveta u razdoblju između 24. decembra prošle godine i 4. marta ove godine.

(Tanjug)