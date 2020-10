Naučnici tvrde: 91% oporavljenih od kovida ima jedan dugotrajni simptom

Saznanja naučnika govore o tome da kod pojedinih Kovid-19 pacijenata može da značajno se ošteti rad bubrega, jetre, srca i mozga. I to na duže staze.

Nedavno istraživanje je pokazalo je da čak 91 odsto pacijenata koji su se „oporavili“ ima barem jednu dugotrajnu komplikaciju ove bolesti, piše „Best life“.

Nova otkrića rezultat su istraživanja sprovedenog na 965 pacijenata koji su se oporavili od korone u Južnoj Koreji.

Naučnici su saopštili da je 879 ispitanika, odnosno njih 91 odsto, reklo da ima jedan dugotrajni simptom.

Umor je bio najčešći simptom (zabeležen je kod 26 odsto pacijenata), a poteškoće sa koncentracijom zabeležene su među 25 procenata pacijenata, prema Korejskoj agenciji za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA).

Brojni pacijenti rekli su da imaju i psihološke probleme i dugotrajni gubitak čula ukusa i mirisa, kod pojedinih je ova posledica bila prisutna i nekoliko meseci nakon završetka bolničkog lečenja.

Rezultati istraživanja su još jedan dokaz da nemali broj osoba koje su preležale koronu bori sa dugotrajnim posledicama ovog oboljenja.

Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila da su dugotrajni simptomi poput umora, kašlja, glavobolje i gubitka čula ukusa i mirisa i dalje česti među populacijom od 18 do 34 godine i to dve do tri nedelje nakon što su dobili pozitivne rezultate testiranja.

