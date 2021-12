Nemačka trupa za vikend kao završetak 18. BFI

BEOGRAD – Gostovanje nemačke trupe “Drezden Frankfurt kompanija igre” sa predstavom “Šuplje kosti” koreografa i direktora kolektiva Jakopa Godanija, biće realizovano u sutra i u nedelju veče u Operi i teatar Madlenianum, kao završetak 18. Beogradskog festivala igre (BFI).

Prema prvobitnom planu, spomenuta trupa je trebalo da gostuje dve večeri sa drugim igračkim komadom „Alter ego“, planiranim za Sava centar u selekciji 17. izdanja festivala, a do sada je usled pandemije odloženo izvođenje pet puta.

Kako sada Sava centar već duže vreme nije u funkciji, trupa će se predstaviti u velikoj dvorani Madlenianuma u Zemunu, kao česta lokacija za BFI.

Izvođenje za sutra je rezervisano za onu publiku koja je kupila karte još 2019. godine za 17. ediciju, dok će u nedelju komad gledati neki novi ljubitelji igračkih predstava, ovog festivala, lika i dela koreografa Godanija.

Svestrani italijanski umetnik, osim koreografije, na svojim projektima je često potpisan i kao autor kostima, scene, svetla.

Inače je laureat prestižne nagrade BFI – “Jovan Ćirilov”, a sa svojom trupom je gostovao više puta u Beogradu upravo na samom festivalu.

Kako je naglasila Aja Jung, direktor, osnivač i selektor BFI, scensko delo “Šuplje kosti” je najnovija produkcija trupe koja funkcioniše pođednako u dva grada – Drezden i Frankfurt.

U dogovoru sa koreografom i direktorom trupe, odlučili su da zamene predstavu, ne bi li prikazali, prema izvornom planu, najnovije delo, a to je upravo – “Šuplje kosti”.

Sam naslov je intrigantan, tako da je koreograf u susretu sa medijima objasnio njegovo značenje.

“Uvek su me fascinirale ptice, njihov neverovatan govor tela, impresionirao me je način kako komuniciraju. Uvek su spremne da polete i pobegnu. Ptice imaju upravo kako naslov kaže – šuplje kosti, to je simbolika. Nisam želeo da bude tako očigledno da se komad zove “Ptice”, objasnio je Godani.

Na sceni će se naći 15 igrača u ovom spektaklu, gde se nalaze različiti kostimi, estetike, kao predstava o apokalipsi koja sledi, vezano i za aktuelnu pandemiju.

“Niko na svetu nije očekivao ovakvu situaciju sa korona virusom. Morali smo stalno da otkazujemo naše turneje po svetu, bilo je veoma teško. Jako je izazovno da se stvaraju predstave u pandemiji. Tako je plan bio da vam dođemo sa tada novim delom “Alter Ego”, koji je stvoren svega nekoliko nedelja pre izbijanja pandemije. Kako više to onda nije novi projekat, želja mi je bila da gostujem kod vas sa nečim veoma svežim”, istakao je čuveni koreograf.

On napominje da je nesrećna okolnost bila ta što je pandemija zamrzla umetnost, ali sa druge strane, imao je sreće da to vreme karantina iskoristi za razvijanje novih ideja za realizaciju projekata, što je potrajalo i godinu i po dana.

Najnoviji scenski komad preispituje tehniku savremenog baleta, više elemenata je uključeno, kao što su video projekcije, veoma multimedijalni doživljaj, a sa idejom da se istražuje šta mogu devojke da učine i postignu sa špic patikama, prema čemu su razvijali proces rada.

“Koncept je bio taj da napravimo univerzum slika, pregled nedovršenih, još uvek neformiranih ljudi, kao embrioni, kreature. Mogu slobodno reći da predstava “Šuplje kosti” najbolje oslikava mene u koreografskom i dramaturškom smislu. Komad manifestuje moje stanje uma i psihe tokom poslednje dve godine, dakle tokom Kovida 19”, rekao je Godani.

Novi projekat je zapravo njegov lični protest protiv činjenice da je ostalo veoma malo ljubavi u svetu za umetnost i kulturu, što mu je veoma žao.

Prema njegovim rečima, rad na delu je za njega manifestacija protiv svega što se dešava danas u svetu umetnosti, a to je da je neko iznad svih pregazio kulturni svet.

Kako on smatra, kultura je kontrolisana od strane onih koji su van kulture, tako da je to jedna politička stvar, i svi su zabrinuti za to stanje.

“Naša predstava je jedan niz ekstrema, prelazi iz horora u lepotu, iz gotike u barok, ima mnogo lepih, a onda dosta ružnih slika. To je moj svet na sceni kreiran od ličnih istraživanja, sa veoma različitim kostimima i video projekcijama”, zaintrigirao je umetnik svoj pozorišni projekat.

“Komad je posveta klasičnoj lepoti i istoriji umetnosti, tako da se slave mnogi slikari i vajari, kao što su Rafaelo ili Mikelanđelo. Ove dve godine pandemije su bile jako teške, zato imamo potrebu za pažnjom i ljubavlju”, zaključio je Godani.

Drezden Frankfurt kompanija igre ima probe u oba grada gotovo pođednako, a repertoar trupe se sastoji uglavnom od Godanijevih koreografskih radova.

Partneri trupe su oblasti Saksonija i Hese, odnosno gradovi Drezden i Frankfurt na Majni, kao i privatni donatori i javni sponzori.

Njihova trupa je smeštena u prostorima drezdenskog Evropskog centra za umetnost i frankfurtskog Depoa Bokenhajmer.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.