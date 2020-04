Nemačke industrijalce ophrvao pesimizam, pad će biti velik

BERLIN – Nemačka industrija očekuje u naredna tri meseca masivni pad proizvodnje, pokazuje istraživanje instituta „Ifo“.

Indeks očekivane proizvodnje pao je u martu za 22,8 bodova – na minus 20,8 poena, navodi se u saopštenju Instituta dostavljenom Tanjugu.

To signalizira drastično smanjenje proizvodnje I najveći pad od početka sprovođenja ovih istraživanja, 1991. godine.

Čak ni globalna finansijska kriza nije izazvala toliki pad, jer je tada indeks smanjen za „samo“ 13,3 bodova.

Prema privrednim ekspertima, proizvodnja bi narednih meseci mogla još drastičnije da padne nego što pokazuje ovo istraživanje.

“Pretpostavljamo da su očekivanja u pogledu budućih kretanja u industriji malo potcenjena, jer je većina odgovora dobijena sredinom marta“, kaže Klaus Vohlrabe, šef sektora za sprovođenje anketa na IFO institutu.

Očekivanja u automobilskoj industriji su naročito pesimistična – indeks je pao sa plus 4,2 poena na minus 36 bodova.

I proizvođači u sektoru gume i plastike takođe beleže veliki pad, tu je indeks potonuo sa plus 2,9 na minus 32 poena. U mašinskoj industriji se spustio sa minus 10 na minus 24 poena.

„U hemijskoj industriji se osećaju manje pogođenim posledicama pandemije koronavirusa, budući da je indeks skliznuo sa minus 2,1 na minus 10 poena”, navodi Vohlrabe.

Kod proizvođača elektronske opreme indeks je pao sa minus 0,8 na minus 11 poena, a u industriji proizvodnje i prerade metala je potonuno na minus 37 bodova.

Očekivanja proizvođača tekstila su takođe duboko negativna i indeks iznosi minus 24 boda, a u industriji proizvodnje odeće minus 22 poena.

Indeks očekivanja proizvođača metalnih proizvoda srozao se na minus 20 bodova, a kod proizvođači farmaceutskih proizvoda je potonuo na minus 19 poena.

Jedino je među proizvođačima hrane i pića, uprkos padu očekivanja u naredna tri meseca, indeks ostao na pozitivnoj teritoriji.

Kod proizvođača hrane, indeks je oslabio sa plus 20 poena u februaru na plus 3,8 poena u martu, a kod proizvođača pića se spustio sa plus 27 na plus 6,4 poena.

Nemački Savezni zavod za statistiku treba danas da objavi podatke o industrijskoj proizvodnji u februaru.

(Tanjug)