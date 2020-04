Nemački centar za turizam: Putovaćemo tek od iduće godine?

BERLIN – Nemački Savezni centar za turizam nije optimističan kada je u pitanju turizam, kako u Nemačkoj, tako i van nje.

Oni su napravili analizu obnove turizma, koja i ne pokazuje baš da bi se u Evropi, pa i u Hrvatskoj, trebalo da raduju onome što će nam leto doneti.

„Kada će se i koliko tačno moći da putuje i da li će u skoro vreme biti moguće prelaziti iz jedne u drugu državu EU, to niko u ovom trenutku ne može da zna. Kada bude doneta takva odluka, ona će biti strogo politička“, rekao je profesor dr sc Andrej Trampuž, infektolog i direktor laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u berlinskoj bolnici „Šarite“.

Naravno, sada kada smo započeli s laganim otpuštanjem mera, moramo da vidimo da li će “skočiti” broj novozaraženih i ako se to dogodi, moraćemo mere da vratimo na staro, dodaje.

„Pretpostavljam da su predviđanja Saveznog centra za turizam tačna, jer su oni u svom radu vrlo ozbiljni. Njima se u Nemačkoj veruje i rukovodi prema njihovim podacima,“ zaključio je dr Trampuž.

Po toj analizi potpuno blokirani turizam, kao i putovanja kojih uopšte nema, trajaće do kraja aprila ove godine.

S obzirom na to da je kraj aprila tu, odnosno za nekoliko dana, jasno je da je ova verzija već sada nemoguća.

Po nešto manje pesimističnoj verziji, u Saveznom centru za turizam smatraju da bi potpuno turistički blokirana Evropa u takvom stanju mogla da bude do sredine maja ove godine, dok najpesimističnija predviđanja govore kako će ovakvo stanje “shutdowna” potrajati sve do kraja juna, kada bi građani počeli “stidljivo” da putuju, ali unutar svojih država, u ovom slučaju Nemačke, prenosi „Slobodna Dalmacija“.

Opuštanje mera, odnosno relaksacija postojećih zabrana putovanja i “putovanje iz zadovoljstva”, kako su ga Nemci nazvali, s članovima porodice i uz noćenje u hotelima u Nemačkoj će biti moguće, u optimističnoj verziji, krajem juna ove godine.

U realističnoj verziji, takva će putovanja u okviru Nemačke biti moguća krajem septembra ove godine, dok najpesimističnija predviđanja govore kako će to biti moguće tek krajem decembra ove godine.

Nemci su takođe predvideli i kada bi turizam mogao da bude obnovljen.

Tako obnovu turizma, kada će biti moguće putovati unutar granica EU, Nemci u najoptimističnijoj verziji očekuju krajem marta 2021. godine, u realističnoj verziji taj je datum krajem juna iduće godine, dok je u najpesimističnijoj verziji datum takvih putovanja krajem aprila 2022. godine.

Naravno, poslovično oprezni Nemci napominju da su ovi termini promeljivi, ako epidemiološka situacija bude pogoršana, odnosno ako broj zaraženih, nakon postupnog opuštanja mera, bude rastao.

I na kraju, iz nemačkog Saveznog centra za turizam predvideli su kada bi moglo doći i do potpune normalizacije putovanja, odnosno do onog načina života kakav smo imali do izbijanja pandemije korona virusa.

Dakle, normalizacija će, po Nemcima, nastupiti u onom trenutku kada svima u Evropi i svetu budu dostupne vakcine.

Tada više neće biti ograničenja putovanja, i to prvo u Evropi, a potom i u ostatku sveta.

Optimistična verzija ovoga predviđanja “nastupa” tek na kraju septembra 2021. godine, realistična verzija nastupa krajem juna 2022., a pesimistična verzija “starog života” dolazi tek krajem oktobra 2023. godine.

Kada ćemo svi zajedno u Evropi i svetu ponovno živeti normalno, niko ne zna sa sigurnošću.

Jedino je sigurno da će takav život opet biti moguć kada se pronađe vakcina protiv korona virusa. A kada će to biti – to tek niko ne zna.

(Tanjug)