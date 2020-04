Nemački ministar želi zakonski da zaštiti pravo na rad od kuće i posle pandemije

Nemački ministar rada Hubertus Hajl izjavio je da namerava da predloži zakon koji će zaštititi pravo na rad od kuće i po okončanju pandemije, ukoliko postoje tehnički uslovi.

„Mogućnost da radi od kuće treba da ima svako ko to želi i kome posao to dozvoljava, i po okončanju pandemije korona virusa. Želimo da omogućimo rad od kuće u većoj meri, ali ne na silu“, rekao je Hajl za list Bild am zontag.

Dodao je da bi ljudi mogli da izaberu da rade od kuće stalno ili samo jednom ili dvaput nedeljno.

Hajl je rekao da će na jesen pokušati da izdejstvuje usvajanje tog zakona.

On je naveo da prve procene ukazuju da je procenat zaposlenih u Nemačkoj koji rade od kuće povećan sa 12 na 25 odsto tokom krize izazvane pandemijom korona virusa, na oko osam miliona ljudi.

Vladajuća Sociajldemokratska partija Nemačke (SPD), čiji je Hajl član, založila se još u decembru, znatno pre epidemije korona virusa, za uvodjenje prava na rad od kuće.

Medjutim, taj predlog je odbacila Konfederacija udruženja nemačkih poslodavaca.

