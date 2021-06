Nova inicijativa: Mladima koji se vakcinišu vaučer od 50 evra

Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA uputila je Vladi Srbije četiri inicijative vezane za putovanja, vakcinisanje i testove na korona virus a među njima je i inicijativa da se mladima između 16 i 30 godina koji se vakcinišu daju vaučeri od 50 evra za putovanje preko turističke agencije.

Direktor YUTE Aleksandar Seničić za Tanjug kaže da je smisao ove ideje da se mladi podstaknu da se vakcinišu, jer je učešće ove uzrasne grupe u vakcinisanju najmanje.

„Naš predlog je da od tih 50 evra, 30 izdvoji država a 20 same agencije, tako da bi to praktično bila njihova zajednička akcija. U njoj bi učestvovale one agencije koje mogu da izdvoje taj novac, a sigurno znam da ima između 50 i 100 agencija koje bi to prihvatile“, navodi naš sagovornik.

Dodaje da bi ovi vaučeri važili i za putovanja u zemlji i u inostranstvo.

Sledeće tri ideje upućene ka Vladi Srbije tiču se testova na koronavirus.

Prva se sastoji u tome da se smanje cene pi-si-ar testova i za naše građane i za strance koji dolaze u Srbiji.

Seničić kaže da nisu predložili cenu testova ali su naveli da u zemljama našeg okruženja kao što su Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, oni koštaju oko 30 evra, koliko približno košta i brzi antigenski test u Srbiji.

„To je cena za koju pretpostavljamo da bi bila u redu a ona bi bila prihvatljivija i za strance koji dolaze kod nas. U njihovim zemljama testiranje plaćaju manje pa naša veća cena ne bi mogla da se smatra dobrom politikom ako očekujemo da nam dođu stranci“, ističe Seničić.

Druga ideja je zapravo predlog da pi-si-ar testovi za decu onih roditelja koji su vakcinisani budu besplatni, čime bi se prema rečima našeg sagovornika, roditelji podstakli da se vakcinišu a na ovaj način bi, ukoliko putuju, znatno uštedeli.

Sledeća inicijativa YUTE podrazumeva da se našim državljanima koji se vraćaju sa raznih destinacija u svetu a nisu vakcinisani pa po povratku u zemlju da bi izbegli karantin moraju imati pi-si-ar test, dozvoli da umesto ovoga, mogu da donesu i negativan brzi antigenski test.

„To je postalo standard u Evropi i uglavnom svi prihvataju i antigenski test, kao zamenu za pi-si-ar, tako da ne vidimo razlog zašto i mi ne bismo to prihvatili“, navodi Aleksandar Seničić.

Dodaje da u YUTI očekuju da im iz Vlade Srbije odgovore na njihove inicijative ili da ih pozovu da obrazlože svoje predloge.

(Tanjug)

