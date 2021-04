Novi plan vakcinacije: Bez zakazivanja u svim gradovima

U svim gradovima i opštinama u Srbiji građani će bez prethodne prijave moći da se vakcinišu protiv koronavirusa, kaže Mirsad Đerlek.

Đerlek je dodao da se očekuje da od četvrtka budu otvoreni punktovi za vakcinaciju bez zakazivanja.

„Odlučili smo da se ne pravi razlika među gradovima i da se punktovi za vakcinaciju bez prijave otvore u svim mestima gde postoji interesovanje za to“, rekao je Đerlek koji je na čelu Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv kovida 19.

On je naglasio da će se paralelno sprovoditi i imunizacija građana koji se prijave preko portala eUprava ili aplikacije Viber.

„Oni koji se prijave, moći da odaberu vakcinu, a pokušaćemo da i za nezakazane građane obezbedimo sve vakcine, ali zavisi da li će biti dovoljno onih vakcina za koje se opredele“, rekao je Đerlek.

Kako kaže, otvaranje punktova organizovaće zavodi za javno zdravlje u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Vakcinacija bez prijave već se sprovodi u 11 gradova, a Đerlek kaže da je to dalo odlične rezultate i da je vakcinisano između 60.000 i 70.000 građana.

„Ako to proširimo na skoro 160 gradova i opština, biće znatno veći broj vakcinisanih. Želimo da damo šansu svim gradovima i opštinama, da dođu do najudaljenijih mesta i da se vakciniše svaki građanin koji to želi.

On je rekao da se očekuje velika pomoć lolaknih samouprava koje će, kako kaže, ozbiljnije nego do sada učestvovati u organizaciji vakcinacije protiv kovida-19.

Đerlek je kao dobar primer organizovanja imunizacije naveo Beograd i Sremsku Mitrovicu, dok su, kako kaže, pojedine lokalne samouprave bile inertne.

Istakao je da je cilj da se iskoristi to što se, kako kaže, postepeno smanjuje broj novozaraženih i maksimalno ubrza proces imunizacije, uz napomenu da Srbija ima dovoljno vakcina.

„Pokazalo se da su poštovanje epidemijskih mera i masovna imunizacija jedina ozbiljna oružja sa kojima možemo da se borimo protiv kovida-19. Želimo da pokrenemo sve resurse i dođemo do broja vakcinisanih koji će nam obezbediti kolektivni imunitet i povratak normalnom životu“, poručio je Đerlek.

(Tanjug)

