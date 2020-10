Od ponedeljka u Nemačkoj drastične mere

BERLIN – Drastične mere kojima nemačka vlada želi da suzbije širenje epidemije korona virusa na snagu stupaju od ponedeljka i važiće do kraja novembra, što je izazvalo burne reakcije građana.

Oni kancelarku Angelu Merkel već optužuju za “korona-diktaturu”, a protesti koji već mesecima izbijaju širom Nemačke dodatno su zaoštreni najavljenim ograničavanjem svakodnevnog života, navodi Dojče vele (DW).

Kancelarka je rekla da je vlada svesna da od ljudi traži mnogo, ali da mora da se deluje sada.

„Naš zdravstveni sistem danas može da se nosi sa ovim izazovom. Ali, ako se nastavi ovim tempom, dostićićemo granicu za nekoliko nedelja. Zbog toga su neophodne ove oštre mere,“ rekla je Merkelova.

Cilj je da se do Božića smanji broj novih infekcija, da pritom privreda funkcioniše, a škole i vrtići ostanu otvoreni.

Zajednički boravak na javnim mestima biće dozvoljen samo članovima jednog domaćinstva ili zajedno s još jednim domaćinstvom, i to najviše do deset osoba, piše DW.

Svi događaji koji služe zabavi ili razonodi biće zabranjeni. Pozorišta, opere, koncertne dvorane, bioskopi – do kraja novembra biće zatvoreni.

Zabranjen je grupni amaterski sport, sve osim individualnog sporta.

Profesionalna sportska takmičenja će se održavati bez publike. To se takođe odnosi i na fudbalsku Bundesligu.

Zabranjeno je noćenje u hotelima, motelima, pansionima ili privatnim apartmanima – osim ako se ne radi o nepohodnim putovanjima, kao na primer zbog posla.

„Pozivamo građane da se uzdrže od putovanja i poseta rođacima,“ zatražila je Angela Merkel.

Zatvaraju se i barovi, restorani, fitnes studiji i sve vrste javnih bazena, kozmetički saloni, saloni za masažu, saloni za tetoviranje i sve što se tiče nege tela.

Ostaju otvorene škole, vrtići, menze, verski objekti, sve radnje – s tim što je dozvoljeno da u radnji bude maksimalno jedan kupac na deset kvadrata, zatim frizerski saloni i zanatske radnje.

Medicinski neophodni tretmani će i dalje biti mogući.

Od firmi se zahteva da gde god je to moguće – dozvole rad od kuće.

Dogovoreno je da se detaljno razradi plan finansijske pomoći za one koji zbog ovih novih mera gube prihode. Rečeno je da će volumen te pomoći biti i do 10 mlijardi evra, a da će se nadokanaditi zarada u visini od 75 odsto od one u prošlog godini.

Nakon dve nedelje, 11. novembra, kancelarka će se ponovo savetovati s premijerima daveznih pokrajina, kada će oceniti da li su donesene mere postigle cilj i da li je potrebno izvršiti neka prilagođavanja, navodi DW.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.