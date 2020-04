Oporavak austrijske privrede mogao bi trajati godinama

BEČ – Oporavak austrijske privrede od posledica epidemije korona virusa mogao bi trajati više nego što se do sada očekivalo, upozoravaju ekonomisti bečkog Ekonomskog univerziteta, ekonomskih instituta IHS i Wifo, kao i Međunarodni institut za primenjenu sistemsku analizu (IIASA).

U zajedničkoj studiji su došli do zaključka da će BDP ove godine pasti za do šest odsto, kao i da će za potpuni oporavak privrede biti potrebno do tri godine.

(Tanjug)