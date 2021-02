Orban: Ako vakcinacija nadmaši infekciju, spasićemo živote

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se zemlja epidemiološki nalazi u ključnom trenutku i da je od presudnog značaja da li će brže rasti broj vakcinisanih ili broj zaraženih.

„Našu sudbinu će odlučiti pitanje da li će brže rasti kriva vakcinacije ili infekcije. Ako vakcinacija nadmaši zaražavanje, onda ćemo sačuvati živote, ali ako ne uspe da suzbije treći talas onda ćemo izgubiti živote“, rekao je Orban.

On je rekao da će zdravstveni sistem izdržati rastući pritisak trećeg talasa epidemije korona virusa i ubrzati vakcinaciju stanovništva.

Mađarska očekuje da će do početka marta vakcinisati 1,2 miliona a do početka aprila 2,5 od ukupno 10 miliona stanovnika, prenosi Rojters.

„Sad smo u najopasnijem trenutku. Vakcinacija i infekcije se trkaju“, rekao je on za radio Košut i pozvao građane da se prijave za vakcinaciju.

On je naveo da je prema poslednjim podacima registrovano nešto više od 3.000 novih slučajeva korona virusa, kao i da je od posledica bolesti preminulo 110 osoba.

Mađarska je prva članica EU koja je dogovorila nabavku vakcina iz Rusije i Kine.

(Tanjug)

