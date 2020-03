„Ostanite kod kuće…“ – Slavni glumci poslali Njujorčanima snažne poruke (video)

Guverner države Njujork Endru Kuomo zamolio je poznate glumce da snime video-poruke u kojima apeluju na Njujorčane da ne napuštaju stanove bez potrebe kako se ne bi međusobno zarazili virusom korona.

„Svi moramo da ostanemo kod kuće, moramo zaustaviti širenje ovog virusa. I sa tim se možemo izboriti samo zajedno. Moramo zaštititi ne samo sebe, već i druge – sve starije. Molim vas“, rekao je glumac Robert de Niro koji je rođen na Menhetnu.

​„Posmatram vas“, dodao je on.

Njegov kolega, Deni Devito, koji ima 75 godina i koji takođe spada u rizičnu grupu, takođe je objavio svoju video-poruku mladima. Mnogi mladi neozbiljno se odnose prema situaciji sa epidemijom virusa korona smatrajući da je on bezopasan za mlade.

​„Zdravo svima, ja sam Deni Devito. I molim vas iz sveg srca, sve u državi Njujork, ostanite kod kuće. Sada imamo ovaj virus, ovu pandemiju. I mladi ljudi, ako ga uhvate, mogu zaraziti starije. A onda, sami znate, cap, i nema te“, apelovao je Devito.

“Young people can get it and they can transmit it to old people and the next thing you know – I’m out of there.”

Danny DeVito encourages people to self-isolate to prevent spread of coronavirus. https://t.co/TkyieGq9TE pic.twitter.com/L9ipmHaMYr

— ABC News (@ABC) March 23, 2020