Otkrivena tajna o korona virusu (video)

Neverovatna činjenica o koronavirusu je da deca od njega praktično ne oboljevaju, i to virolozima možda daje ključne tragove u pokušaju da otkriju kako pobediti virus.

Kako piše Vašington post, u Kini su samo 2,4 odsto zaraženih deca, a svega 0,2 odsto ukupno prijavljenih slučajeva su bila deca u kritičnom stanju, govore podaci Svetske zdravstvene organizacije. Kina nije prijavila nijedan slučaj smrti kod dece od virusa Covid-19, odnosno koronavirusa.

Međutim, kada su u pitanju stariji ljudi, pokazao se veoma smrtonosnim. Stopa smrtnosti u Kini ljudi starijih od 80 godina zaraženih koronom je 21,9 odsto. U grupi od 10 do 39 godina, smrtnost je 0,2 procenta, pokazala je studija koja je ispitivala skoro 45.000 prijavljenih slučajeva.

Kod mlađih pacijenata, jaki simptomi zaraze koronavirusom, kritično stanje i smrt gotovo da ne postoje.

To je prva drastična razlika koju je virus pokazao u odnosu na slične sojeve, kao što je sezonski grip, obično ekstremno opasan i za najmlađe i za majstarije pacijente.

“Kod respiratornih infekcija, mala deca stradaju jer im imuni sistem još nije razbijen, a stariji ljudi zato što im je isti ‘na izdisaju’”; rekao je Vinit Menačeri, virolog sa Univerziteta u Teksasu.

“Sa ovim virusom, polovina te teorije uopšte ne važi”, dodao je.

Upravo činjenica da se deca ne razboljevaju i ne umiru, možda krije tajnu vakcine protiv virusa koji je izazvao paniku na globalnom nivou.

Frank Esper, specijalista za infetkivne bolesti iz Klivlenda, kaže da to koliko će se ozbiljno neko razboleti, možda ima veze sa tim od čega je prethodno oboljevao. Da li to ima veze s tim kako se naš imuni sistem menja s godinama? Ili je sve povezano sa štetom u respiratornom sistemu koju godinama i decenijama proizvodi zagađenje i posledicama akumulacije štetnih materija u plućima?

“Možda to koliko će se neko razboleti nema veze s virusom, nego s domaćinom, jer se virus kalemi na već postojeća stanja kao što su bolesti pluća, dijabetes i hipertenzija. Vrlo malo sedmogodišnjaka ima hipertenziju”, objašnjava Esper.

Zanimljivo je da nijedno dete nije umrlo tokom epidemije SARS virusa 2002, koja je usmrtila 774 ljudi. Svega nekoliko dece je razvilo simptome smrtonosnog MERS-a koji je ubio 858 ljudi od 2012.

Od početka marta, više od 70 zemalja je potvrdilo slučajeve koronavirusa, među njima i Srbija, gde je registrovan peti slučaj. Sve zemlje regiona imaju koronavirus, osim Crne Gore.

Menačeri kaže da su eksperimenti na miševima pokazali da smrt nema veze samo s imunim sistemom, već i sa odgovorom imunog sistema, koji je naprimer, preterano jako reagovao na SARS. To je slično načinu na koji ljudi umiru od koronavirusa.

“Agresivni odgovor organizma im škodi više nego sama infekcija. To je kao kad bi policija reagovala na sitnu krađu slanjem tima specijalaca koji upadaju rušeći sve pred sobom”, objasnio je lekar.

Bebe miševi su u slučaju SARS-a takođe najbolje prošle i lekari nemaju odgovor na pitanje zašto. Jedne teorije kažu da su deca natprosečno izložena raznim sezonskim sojevima virusa, što im daje neku vrstu jačeg imuniteta, ali druge kažu da su imuni sistemi dece toliko nerazvijeni, da bi trebalo da ih učine ekstremno ranjivim.

“Nešto u receptorima u dečjim telima ili njihovim plućima sprečava virus da se ‘zakači’”, rekao je Esper.

(Jelena Tušup, nova.rs)