„Ovo je ozbiljno, ima probleme sa disanjem“

Bela kuća je veoma zabrinuta za zdravstveno stanje predsednika SAD Donalda Trampa, prenose američki mediji.

Trampov savetnik je rekao da postoji razlog zašto je predsednikovo stanje zabrinjavajuće, navodi novinar CNN Džim Akosta na svom Tviter nalogu.

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine.

— Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020