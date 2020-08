Pad prihoda od putarina ove godine, ali nastavljamo ulaganja

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da ulaganje u auto-puteve ostaje prioritet, bez obzira na smanjen intenzitet saobraćaja ove godine, kako bi Srbija dalje jačala svoju poziciju tranzitne zemlje u odnosu na druge rute.

„Naše procene su da će ove godine prihodi od naplate putarina biti oko 40 do 45 miliona evra manji od planiranih. Do 3. avgusta imamo oko 5,4 miliona vozila manje nego prošle godine, ali je pad prihoda manji za oko 3,5 odsto ili oko 500 miliona dinara. To je rezultat toga što je međunarodni saobraćaj sve vreme funkcionisao, a cena putarina za kamione šest puta veća nego za putnička vozila“, rekla je Mihajlović prilikom posete Sektoru za naplatu putarine JP „Putevi Srbije“.

Ona je navela da je Srbija prethodnih godina završila i pustila u saobraćaj oko 350 kilometara auto-puteva, čime je potvrdila svoj značaj u odnosu na neke tranzitne rute, kao što je Ruta 4.

Dodaje da šte više ulaže i u saobraćaj puštaju nove deonice, zahvaljujući tome Srbija je nezaobilazna ruta.

Kaže i da je epidemija korona virusa ostavila posledice, ali da to neće trajati večno.

„Nastavljamo da ulažemo i da gradimo nove auto-puteve. Više od 200 km auto-puteva je u izgradnji i ti auto-putevi će za nekoliko godina biti u sistemu naplate putarina“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da će, pored auto-puteva koji su već u izgradnji, kao što su Moravski koridor ili auto-put Sremska Rača – Kuzmin, krajem avgusta biti raspisan i tender za deonicu Niš-Pločnik.

Direktor Sektora za naplatu putarine JP „Putevi Srbije“, Milenko Caković, rekao je da je pod naplatom putarine u Srbiji 820 km auto-puteva, kao i da je prošle godine bilo oko 57 miliona vozila na auto-putevima i ostvareno oko 27 milijardi dinara prihoda od putarina.

V. d. direktora „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak rekao je da će ovo preduzeće iskoristiti smanjenje saobraćaja da ove godine uradi rehabilitaciju oko 190 kilometara auto-puteva.

„Pozitivno je i što se povećava broj korisnika elektronske naplate putarine, sa oko 17 odsto pre nekoliko godina, na trenutnih oko 60 odsto za putnički i oko 77 odsto za teretni saobraćaj. Nastavićemo da radimo na tome da objasnimo učesnicima u saobraćaju da je bolje da koriste elektronsku naplatu putarine, jer brže prođu, imaju i određeni popust, a cilj nam je da taj procenat bude više od 90 odsto“, rekao je Drobnjak.

(Tanjug)

